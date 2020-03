Regeringen hæver lønkompensationen under coronakrisen

Loftet for lønkompensation vil fremover lyde på 30.000 kr. I dag lyder det på 23.000 kr.

En ny aftale, som skal holde hånden under de danske virksomheder og arbejdspladser, er faldet på plads. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet udvidet, så loftet for lønkompensation nu lyder på 30.000 kr. mod i dag 23.000 kr. for funktionærer og 26.000 kr. for ikke-funktionærer.

»Med dagens aftale er parterne enige om at forhøje støtten i den eksisterende lønkompensationsordning. Formålet er at sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så endnu flere lønmodtagere kan beholde deres job,« skriver Finansministeriet.

Lønkompensation Aftalen gælder i perioden 9. marts - 9. juni Aftalen omfatter virksomheder, som står over for at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal afholde ferie og/eller afspadsering i fem dage i løbet af kompensationsperioden. Der ydes ikke lønkompensation for disse fem dage. Virksomhederne kan kun anvende den nye kompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn. Virksomhederne kan kun få lønkompensation fra staten, hvis de i perioden 9. marts - 9. juni ikke afskediger medarbejdere af økonomiske årsager. Virksomhederne skal efterfølgende - med revisorbistand - dokumentere, at de har hjemsendt (men ikke fyret) de berørte medarbejdere i den periode, der er søgt kompensation for.

Ministeriet oplyser, at 11.000 virksomheder allerede har søgt om lønkompensation via den ordning, som blev etableret med den trepartsaftale, som blev indgået den 14. marts.

»Vi kan desværre ikke redde alle virksomheder og alle arbejdspladser,« lød det fra finansminister Nicolai Wammen på det pressemøde, som bliver afholdt i forlængelse af den nye aftale.

Den nye ordning betyder, at staten fortsat vil finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer. De øvrige dele af aftalen fra 14. marts bliver videreført.



»Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau,« skriver Finansministeriet.