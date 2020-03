Milliardær sætter sin raketfabrik til at lave corona-udstyr

Den kendte milliardær Richard Bransons virksomhed Virgin Orbit omlægger produktionen fra at lave raketter til at lave meget efterspurgte respirator.

Manglen på medicinsk udstyr har fået en række amerikanske virksomheder til at lægge deres normale produktion om for at hjælpe til, og nu gør den kendte milliardær Richard Branson klar til, at en af hans virksomheder kan masseproducerer respiratorer.

Branson ejer virksomheden Virgin Orbit , som ligger i Californien og normalt laver raketmotorer, men et par hurtige greb og et samarbejde med et forskningshold har medført, at man har lavet »en meget simpel« repirator, som der er stor mangel på på hospitaler i kampen mod coronavirus.

Det skriver bl.a. CNBC mandag aften.

»Det er et meget, meget simpelt og robust design, som vi kan få ud til de mennesker og hospitaler, der har mest brug for det, og vi kan gøre det meget, meget hurtigt,« fortæller lederen af projektet, Kevin Zagorski, som til dagligt er ansvarlig for virksomhedens raketmotorproduktion.

Respiratorer hjælper patienter med at trække vejret kunstigt, når de ikke selv er stand til det ved f.eks. en kraftig lungebetændelse forårsaget af coronavirus, og selv om myndighederne nu skal godkende repsiratoren, så forventer adm. direktør i Virgin Orbit, Dan Hart, at man forhåbentlig kan hjælpe allerede i løbet af få dage. Målet er at levere hundredtusindvis hver uge.

Branson har under Virgin-paraplyen gennem flere årtier lanceret en række virksomheder, bl.a. musikbutikkæde Virgin Records og flyselskabet Virgin Atlantic Airways. Hans ambition om at sende turister ud i rummet skabte Virgin Galactic i begyndelsen af 2000’erne, og det er i relation til den plan, at Virgin Orbit blev skabt.

Dan Hart beretter ifølge CNBC også, at koblingen mellem raketmotorer og systemer, der sender satellitter i omløb, og så respiratorer ikke ligger lige for, men at man henvendte sig til Californiens guvernør og spurgte, om man kunne hjælpe.