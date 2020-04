Robinson Scandinavia A/S har haft overskud 10 ud af de seneste 11 år. Men nu er det danske rejselskab gået konkurs.

Rejsebranchen er blandt de hårdest ramte af coronakrisen.

Nu har krisen så taget livet af det 32 år gamle dansk rejseselskab Robinson Scandinavia A/S, der tilbød rejser rundt i de nordiske lande. De seneste år under navnet Wedo Nordic.

Sø- og Handelsretten har erklæret Robinson Scandinavia A/S konkurs, endda efter en årrække med overskudsgivende drift.

10 ud af de seneste 11 regnskabsår er det blevet til positive tal på bundlinjen for Robinson Scandinavia.

Ifølge advokat Julian Jensen, kurator i konkursboet, tilbød selskabet individuelle rejser til primært udlændige, som ville besøge de nordiske lande.

»Kombineret med en afbestilling af stort set samtlige rejser samt en usikkerhed for, hvornår de enkelte lande ville genåbne, medførte det at direktøren og ejeren valgte at indgive egenbegæring om konkurs,« skriver han i en e-mail.

Robinson Scandinavia A/S havde 10 ansatte, som nu kan stille sig op i den ledighedskø, der bliver ved med at vokse i Danmark ovenpå fyringer og konkurser.

Robinson Scandinavia blev stiftet i 1988, men blev i marts 2019 overtaget af erhvervskvinden Birgitte Schultzer. Hun overtog selskabet fra de mangeårige ejere Richard Robinson og Lone Flintegaard Thomsen.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Birgitte Schultzer, men dette er ikke lykkedes.

Konkursen hos Robinson Scandinavia bliver formenligt ikke den sidste af sin slags under coronakrisen.

Dagens Næringsliv skrev mandag, at næsten to ud af tre norske rejselskaber føler sig truet af en konkurs som følge af pandemien og dens konsekvenser.