Nemlig.com har ansat 200 på to uger - nu ansætter de 200 medarbejdere mere

For at følge med den stigende efterspørgsel har onlinesupermarkedet Nemlig.com ansat 200 nye medarbejdere på halvanden uge. Nu skal der ansættes 200 mere.

Det blev hurtigt klart for Nemlig.coms adm. direktør, Stefan Plenge, at 200 nye medarbejdere ikke er nok til at håndtere den voldsomme stigning i efterspørgslen, som onlinesupermarkedet oplever.

Derfor har direktøren besluttet at ansætte yderligere 200 medarbejdere, som skal styrke Nemlig.coms logistikcenter i Brøndby.

I et interview med Finans fortæller Stefan Plenge, at kundetilstrømningen er steget markant i forbindelse med coronakrisen. Blandt andet har statsminister Mette Frederiksen opfordret danskerne til at købe sine dagligvarer på nettet for at undgå for meget trængsel i de fysiske butikker.

»Vi havde brug for folk til varemodtagelse, opfyldning på hylder og pakning. Men da vi havde været i gang med rekruttering i en lille uges tid, kunne jeg se, at vi skulle have en ny målsætning. Det skulle hedde 400, og det går vi efter at ramme inden for de næste par uger,« siger Stefan Plenge til Finans.

Men det er ikke så ligetil at fylde flere medarbejdere ind i et logistikcenter i en tid, hvor vi helst skal holde os så langt væk fra hinanden som muligt for at undgå smittespredning. Derfor er der også taget en del forholdsregler og indført en lang række nye procedurer, fortæller Stefan Plenge.

I kantinen skal medarbejderne sidde med de samme kolleger ved faste borde, hvor der er to sæder imellem hver medarbejder, og folk har forskellige mødetider for ikke at møde ind i én stor flok samtidig.

Derudover har Stefan Plenge trukket i alle tænkelige tråde for at hente håndsprit og ansigtsmasker hjem til alle medarbejdere.

»Desuden har vi udvidet fra 8 til 16 timer om dagen, så vi kører med toholdsskift. Det vigtigste for os lige nu er, trods alt, at sikre vores medarbejdere bedst muligt,« siger Stefan Plenge.

Det betyder, at der ikke er mere trængsel i gangene i logistikcenteret, end der er under normale omstændigheder.

Nemlig.com har lige nu 10 gange så mange kunder, som før coronakrisen brød ud i Danmark, og omsætningsvæksten er mere end fordoblet fra omkring 23 procent til langt over 50 procent i forhold til samme periode sidste år.

I seneste regnskabsår 2018/2019 omsatte Nemlig.com for 1,4 mia. kr. Selskabet beskæftiger næsten 1000 medarbejdere.