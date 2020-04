Hård Tesla-kritiker om Model Y: »Den er altså bare god«

En af Teslas hårdeste og mest respekterede kritikere overgiver sig efter at have pillet bilen fra hinanden styk for styk.

Tidlige udgaver af Teslas Model Y er begyndt at rulle ud fra bilfabrikken. Det er stifteren Elon Musks udgave af en SUV, og den ventes at få stor succes hos forbrugerne, der efterhånden udelukkende vil have de høje biler.

Nu får den nye Model Y ros fra en af USA’s mest respekterede kritikere. Det er Sandy Munro, en produktionskonsulent, der i mere end tre årtier har splittet nye biler ad for at kontrollere deres kvalitet set fra den produktionstekniske side, skriver Bloomberg.

»Jeg har ikke ret meget negativt at sige om Model Y. Den er langt bedre end de første Model 3, vi fik fingre i. Vi fandt nogle mindre ting ved bilen, men det er næppe noget, den almindelige forbruger vil opdage,« siger Sandy Munro.

Teslas stifter Elon Musk har ikke altid været vild med Sandy Munro, men har dog respekteret hans meninger. Han var blandt de første til at påpege, at de første Model 3 var samlet for dårligt med lidt for store unøjagtigheder i samlingerne.

Sandy Munro og hans firma Munro & Associates Inc., er kendt og frygtet blandt ingeniørerne i bilfabrikkernes mekka Detroit for sine meget dybtgående analyser af nye biler. Det bredere kendskab til hans virke kom efter han bedømte de første af Teslas Model 3 som meget dårlig bygget.

Dengang roste han Teslas nye Model 3 for bilens banebrydende teknologi, men kritiserede bilen for at have nogle alvorlige produktionsfejl.

I januar tweetede Elon Musk, at ”Munro’s analyse af Teslas ingeniørarbejde er rigtig, både fordele og ulemper. Jeg tror, at han (Munro, red.) vil synes godt om nogle af elementerne i designet af Model Y’s karrosseri”.

I USA er startprisen for en Model Y 52.990 dollars, hvilket er 17.000 dollars billigere end Jaguars basismodel og næsten 22.000 dollars under Audi’s version af en cross over.

»Den skal nok sælge godt. Passionerede Tesla-købere lukker øjnene for alt og andre købere vil heller ikke opdage, hvad vi kan se,« siger Sandy Munro til Bloomberg.