Fagforeninger melder om boom i lønforsikringer

Frygten for at miste jobbet under coronakrisen får i høj grad danskerne til at købe lønforsikringer. Business Danmark melder om »helt vanvittige stigninger«.

Martin Flink, f. 1978, er journalist på Finans. Martin blev journalist i 2005, men var året inden med til at etablere Allers erhvervssatsning Idag/Industriens Dagblad. I 2006 skiftede han til en stilling som pressekoordinator i Dansk Industri, hvilket i 2009 blev til en lignende stilling hos Copenhagen Capacity, inden han 2011 begyndte på Jyllands-Postens erhvervsredaktion. Her har han stort set siden tiltrædelsen beskæftiget sig med arbejdsmarkeds-, erhvervs- og økonomisk politik.

Det vrimler med kunder i flere fagforeninger. Danskerne vil både meldes ind, men de vil især også have lønforsikringer, hvis de skulle miste jobbet.

Hos Business Danmark, der er fagforening for sælgere og marketingsfolk, mærker adm. direktør Martin Kildgaard Nielsen nærmest en eksplosion i interessen.

»Indtil statsministerens tale for tre uger siden skulle vores folk ringe ud for at få nye medlemmer. De seneste tre uger har de ikke skulle ringe – telefonen ringer helt af sig selv. Det er luksus på en meget trist baggrund,« forklarer direktøren.

Men medlemskaber af fagforeninger og akasser er ikke det eneste, folk ringer om. Salget af lønforsikringer, hvor man betaler en given præmie for at få udbetalt et bestemt beløb, hvis man mister sit job, er gået gennem taget.

Det sker, selv om det ikke er Business Danmarks medlemmer, der bliver synderlig ramt i øjeblikket.

»Salget er øget helt vildt. Vi taler om en stigning på fem-seks gange over normalen, og vi kan knap nok følge med på telefonerne. Det er egentlig ikke specielt vores medlemmer, som er ramt nu, men mange frygter nok, at de er med, hvis der kommer en bølge til efteråret,« fortæller han.

Hos fagforenigen ASE, som især organiserer selvstændige, oplever direktør Karsten Mølgaard Jensen også en markant stigning.

ASE lancerede i efteråret en meget omdiskuteret lønforsikring for særligt udvalgte grupper, som har meget lav ledighed og derfor kunne få en meget billig forsikring, der gav en noget højere udbetaling.

»Vi har mærket en kraftigt forøget interesse. I marts, og især i slutningen, har vi solgt dobbelt så meget, som vi plejer, fordi folk har fundet ud af, at det reelt er muligt at miste job og indtægt,« siger ASE-direktøren, der også er bekymret for en ny bølge senere.

»Der kommer nok en 2. bølge, der berører en stor del af det private arbejdsmarked,« tilføjer han.