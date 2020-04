Hemmelig ejerkreds solgte kendt hotel - nu falder overskuddet

Et af landets bedst indtjenende hoteller - der indtil i november havde en hemmelig ejerkreds - tager et kraftigt dyk. Coronavirussen gør ikke situationen lettere.

På Toldboden i København ligger et hotel, hvis hemmelige ejerkreds år efter år tjente store summer.

Og ejerne, en række tidligere luftkaptajner og styrmænd i SAS og deres arvinger, indkasserede den helt store gevinst, da de i november sidste år solgte hotellet og kunne bogføre en gevinst på 725 mio. kr.

Nu viser et nyt regnskab fra Admiral Hotel, at hotellet er noget mindre indbringende end tidligere. I 2019 tjente hotellet 5 mio. kr. mod 40 mio. kr. året før.

Der er flere årsager til, at overskuddet på Admiral Hotel dykker kraftigt. Hotellet har i løbet af 2019 har været gennem en større renovering, hvor der løbende har været værelser ude af drift.

Derudover har hotellet indfriet en såkaldt renteswap, hvilket kostede 25,5 mio. kr.

»Resultatet af den primære drift ‐ hotel og restaurationsdriften ‐ vurderes som tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne,« lyder ledelsens konklusion i regnskabet.

Selskabet bag Copenhagen Admiral Hotel hedder CAH A/S. Det var indtil i november sidste år ejet af en hemmelig ejerkreds, som ikke ønskede at stå frem i offentligheden.

Det eneste, hotellet tidligere har ønsket at oplyse, er, at ejerkredsen bestod af en række tidligere luftkaptajner og styrmænd i SAS samt deres børn og børnebørn og enkelte øvrige aktionærer.

Disse familier og aktionærer valgte altså i november at sælge hotellet til svenske Midstar Hotels AB, der ejer 25 hoteller i Danmark, Norge og Sverige.

CAH A/S ejer selv den ejendom i Nyhavn, hvor Hotel Admiral hører hjemme. Ejendommen var tilbage i 1700-tallet et pakhus, hvor der blev opbevaret korn, men fungerer altså i dag som hotel - og et ganske veldrevet et af slagsen.

Den nye ejer har opjusteret værdien af sin hotelejendom med 500 mio. kr. Det betyder, at egenkapitalen i CAH A/S er vokset til 1 mia. kr.

I år ser imidlertid ud til at blive et udfordrende år for det ellers så indbringende hotel. Coronapandemien har ramt hotelbranchen som en hammer, og derfor står mange af landets hoteller tomme.

»I lyset af dette vil CAH A/S sandsynligvis blive påvirket af Covid‐19 gennem reducerede indtægter. På nuværende tidspunkt er det imidlertid umuligt at kvantificere påvirkningen heraf, da ingen ved, hvordan dette vil påvirke samfundet og rejser på længere sigt,« skriver ledelsen og vurderer, at hotellet har tilstrækkelig likviditet til at klare sig gennem coronakrisen.