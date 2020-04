Online testamente-portaler oplever, at coronavirussen får danskerne til at henvende sig for at få lavet testamenter.

Coronavirussen har udløst eksistentielle tanker hos danskerne, og det har fået flere til at søge mod testamente-portaler.

Onlineportalen FamilieTestamente oplever i øjeblikket stigende efterspørgsel fra borgere, der gerne vil have rådgivning om eller tegnet et testamente.

»De indgående opkald er rødglødende. Der har været dobbelt op på henvendelser fra folk, der har haft brug for rådgivning. Af betalende kunder har vi haft næsten 500 igennem i marts, og det er knap 100 flere sager end i februar,« siger Emma Novak, stifter og partner i FamilieTestamente.

Hos TestaViva er ændringen i antallet af nye testamenter fra februar til marts ikke mærkbar, lyder det fra stifteren Michael Lauritzen. Til gengæld oplever juristerne, der snakker med nye kunder, at coronavirussen ofte er en anledning til at få lavet testamente.

»Vi kan mærke, at det betyder noget. Folk tænker på død og sygdom mere en normalt,« siger Michael Lauritzen, stifter af TestaViva.

Portalen får mange af sine kunder via sine finansielle partnere, hvor bankrådgivere henviser kunderne til TestaViva. I og med at bankerne er lukket ned som del af nedlukningen af Danmark, kan det have indflydelse på det samlede antal af nye kunder, mener Michael Lauritzen.

Hos FamilieTestamente oplever Emma Novak, at folk ofte udskyder det at få lavet testamente, til de bliver gamle.

»I øjeblikket er der mange, der begynder at blive nervøse for, hvordan de står stillet lige nu, hvis den ene dør. De er usikre, og så forsikrer de sig selv, før det er for sent. Folk finder ud af, at de ikke er udødelige,« siger hun.

Hvordan forholder I jer til, at jeres forretningsmodel har succes på grund af en stigende frygt for at dø i samfundet?

»Det er jo egentlig svært. Vi har udvidet vores åbningstid og forsøger at stå til rådighed. Den store udfordring er, at folk er bekymrede for deres økonomi, og mange mister jobbet i øjeblikket. Derfor har vi valgt at give nogle længere kreditter, og vi deler betalingerne op, så kunderne kan afdrage.«

FamilieTestamente markedsfører sig på Google og de sociale medier, og den markedsføring er uændret med budskaber om, hvordan man står med og uden testamente.

»Vi har ikke været ude og slå på coronavirussen. Det ville jeg ikke synes var i orden,« siger Emma Novak.