Et opkald fra Novo Nordisk har sparket opfinderlysten i gang hos coronaramt familiefirma

Coronavirussen fik medarbejderne hos det danske ingeniørselskab Efsen, som hærder træ med UV-stråling, til kollektivt at gå ned i tid. Men så ringede Novo Nordisk.

Krisestemningen hos familievirksomheden Efsen UV & EB Technology var ellers ved at forplante sig, da direktør og ejer Thomas Efsen for få dage siden fik et opkald.

Det var det danske medicinalselskab Novo Nordisk, som ville høre, om Efsen kunne hjælpe med bakteriedræbende løsninger med ultraviolet lys til deres coronatest-laboratorier.

Det ligger ellers umiddelbart et stykke fra det daglige fokus i Efsen, som fokuserer på industrielle UV-løsninger til at hærde maling, lak og grafiske tryk. I stedet for at vente op mod seks timer på at få maling til at tørre, kan UV-stråling hærde det på få sekunder. Men UV-stråling er også effektivt til at dræbe bakterier og vira.

»Så blev der bare sprunget på. Vi fik opkaldet om fredagen, og så arbejdede vi på højtryk henover weekenden og leverede fem løsninger til Novo Nordisk lige efter weekenden,« siger Thomas Efsen, som for få år siden overtog roret fra sin mor, stifteren Karin Efsen.

Inden da var medarbejderne kollektivt gået 60 pct. ned i tid for sikre, at både selskab og ansatte alle kunne svømme nogenlunde helskindede igennem krisen.

Bestillingen fra Novo Nordisk fik imidlertid Thomas Efsen og hans medarbejdere til at tænke kreativt.

»Mens vi lavede UV-løsninger til Novo Nordisk, fik vi ideen til at kapsle det ind i en håndholdt enhed, som man kan tage med rundt på kontorer, lægepraksiser, børnehaver osv.,« siger han.

Efsens måleapparater har i mange år været brugt til at måle det UV, der bruges til bakterie- og virusreduktion, men virksomhedens fokus har hidtil været på overfladebehandling.

»UV-desinfektion ligger meget tæt op af det, vi laver til hverdag. Alt det, der skal til for at udvikle dette, havde vi i vores værktøjskasse,« siger Thomas Efsen.

Medarbejderne har knoklet på for at teste den nye håndholdte UV-enhed og lavet en masse målinger.

Siden er det gået stærkt med forespørgslerne, og selskabet har fået henvendelser fra Singapore, USA, Tyskland, Finland og Litauen. I Danmark har to C25-selskaber rakt ud til Efsen, mens en stor rengøringskoncern, en af de førende superligaklubber og flere lægepraksisser ligeledes har henvendt sig.

»De sidste to aftener og så sent som kl 1 mandag nat, stod vi og optog instruktionsvideoer, som vi vil lægge ud på dansk og engelsk,« siger Thomas Efsen.

Han håber på, at de håndholdte bakteriedræbere kan blive en større del af virksomhedens fremtid fremadrettet. Ikke mindst i forbindelse med genåbningen af Danmark og andre samfund.

»Efterspørgslen på UV i de her bølgelængder er skyhøj. Vi går ind og sætter os på nogle leverancer nu for at sikre os det. Det er anden bølge, vi er i gang med. I starten skulle alle have masker, visirer og værnemidler. Nu kommer vi til, at alle skal gøre noget for at holde bakterier og virus nede,« siger Thomas Efsen.