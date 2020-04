Han købte et flyselskab for 2 kr. og blev milliardær - nu kæmper han for at undgå konkurs

Tony Fernandes forvandlede en økonomisk ruin til en flyvende forretning. Så kom coronakrisen og satte en stopper for alt.

Et af verdens største lavprisflyselskaber, AirAsia, skærer nu dybt i både ledelsens og de øvrige ansattes løn i forsøget på at klare sig gennem coronakrisen.

Direktøren og formanden sløjfer deres egne lønchecks, mens ansatte på tværs af flyselskabet har accepteret en lønnedgang på mellem 15 og 75 pct. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

AirAsia er ejet af den malaysiske forretningsmand Tony Fernandes, der i 2001 købte det dengang gældsplagede flyselskab for kun 2 kr.

Lavprisflyselskabet har lige nu ingen indtægter og har parkeret 96 pct. af sine fly, skriver Tony Fernandes. Imens skal der stadig betales regninger til bl.a. brændstofleverandører og leasingforpligtelser.

AirAsia er ligesom andre luftfartsselskaber ekstremt hårdt ramt af coronapandemien, som har sat en stopper for flytrafikken over det meste af verden. Jo længere tid coronakrisen varer, desto mere kritisk bliver situationen.

Det er imidlertid ikke første gang, at Tony Fernandes, der er kendt for at foretrække jeans og en rød AirAsia-kasket frem for jakkesæt, skal overvinde problemer.

Da han i 2001 overtog AirAsia, var selskabet ejet af den malaysiske stat og på randen af konkurs. Tony Fernandes måtte tage lån i sit hus for at overtage selskabet og dets store gæld.

Kun et år tog det ham at gøre AirAsia til en overskudsforretning. I dag har flyselskabet 250 fly og over 20.000 ansattte - og Tony Fernandes er en af Malaysias rigeste mænd.

Udover AirAsia ejer han også fodboldklubben Queens Park Rangers.