Industrikæmpe afviser corona-fyringer

Siemens vil ikke afskedige medarbejdere på trods af forventet økonomisk nedgang, lyder det fra adm. direktør.

Siemens afviser, at der vil komme fyringer som følge af coronakrisen, selvom det forventes, at økonomien på verdensplan kommer til at være presset.

Det skriver Reuters.

»Ingen ved Siemens vil blive fyret på grund af et midlertidig udsving i aktiviteten,« siger adm. direktør for Siemens AG Joe Kaeser til Passauer Neue Presse i et interview, der blev offentliggjort lørdag.

Han afviste heller ikke, at det kunne blive nødvendigt at udvide antallet af medarbejdere, der skal overgå til korttidsarbejde i en periode. Indtil videre er ca. 1.600 Siemens-medarbejdere ud af 120.000 kommet på korttidsarbejde Tyskland.

»Men i en midlertidig krise er der ingen tvivl: Vi kommer igennem det sammen. Og når krisen er forbi, og tingene begynder at være normale igen, tackler vi den sammen,« sagde Kaeser.

Under coronakrisen har EU-Kommissionen også oplyst, at kommisionen ønsker at forhindre massevis af fyringer i EU under coronakrisen ved at mobilisere 100 milliarder euro til finansiering af et nyt initiativ for korttidsarbejde, der altså er en ordning, hvor en medarbejder arbejder på nedsat tid med statslig lønkompensation.

»Det afbøder effekten af recession, holder folk i arbejde og gør virksomheder i stand til at komme tilbage til markedet med fornyet energi. Ordningen vil gavne alle medlemslande, som vil bruge den,« lød det i starten af april fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.