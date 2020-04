Stor dansk maskinhandler kuldsejlet - alle medarbejdere opsagt

Det lykkedes ikke at finde en køber til konkursramte Hjallerup Maskinforretning, som har næsten 100 år på bagen.

En af Danmarks største forhandlere af landbrugsmaskiner, Hjallerup Maskinforretning, begærede sig for tre uger siden konkurs.

Siden har kurator ihærdigt forsøgt at finde en køber til virksomheden, der har fire afdelinger og næsten 100 ansatte. Nu er salgsplanerne kuldsejlet.

Ingen har villet overtage den 92 år gamle maskinhandler, og derfor er samtlige medarbejdere nu enten opsagt eller fritstillet. Det oplyser advokat Mikkel Løgsted fra Kammeradvokaten til Maskinbladet.

»De bud, vi har fået, har ikke været specielt appetitlige for boet i sin helhed for en bredere løsning. Der har ikke været nogen, som har kunnet vise en bred model, der indebar, at man overtog medarbejderne. Det har i sidste ende været et spørgsmål om økonomi,« siger Mikkel Løgsted.

Det var en række mistede forhandleraftaler, som fik ledelsen i Hjallerup Maskinforretning til at begære selskabet konkurs.

Først røg aftalen om at forhandle Valtra og Fendt-traktorer. Kort tid efter mistede Hjallerup Maskinforretning med øjeblikkelig virkning sin forhandleraftale med traktormærket Massey Ferguson.

Dermed kollapsede forretningsgrundlaget, og ca. 80 ansatte mister altså nu deres arbejde. Kurator vil stadig forsøge at sælge virksomheden, men i bidder.

Hjallerup Maskinforretning blev grundlagt i 1928 og var indtil for kort tid siden en af landets største forhandlere af Massey Ferguson, Fendt og Valtra-traktorer.

Selskabet nåede ikke at aflevere sit regnskab for 2019 inden konkursbegæringen, men Landbrugsavisen har fået aktindsigt i tallene.

De viser, at Hjallerup Maskinforretning var på vej mod et underskud på 9 mio. kr. efter skat.