Populær dansk restaurant er gået konkurs

En voldsom brand, som forsikringsselskabet ikke vil dække, har kostet Restaurant Palægade livet.

Den populære danske frokostrestaurant Palægade, der for en måned siden blev raseret af en brand, er gået konkurs. Det skriver Berlingske.

Forsikringselskabet nægter at dække skaderne på den nedbrændte restaurant, så derfor har ejerne måttet opgive ævred.

Restaurant Palægade er bedst kendt for sit smørrebrød og har høstet masser af gode anmeldelser - og en uofficiel titel som Københavns mest populære frokostrestaurant.

Men nu er det altså slut med chik comfort food og klassisk smørrebrød.

I sidste uge kom det frem, at branden, der ramte restauranten den 11. marts, skyldtes en olieklud. Et par tjenere, der var sat til at behandle bordene i restauranten med linolie, var ikke opmærksom på, at en klud fyldt med linolie er selvantændelig og derfor skal brændes eller placeres i en lufttæt æske, når den har været brugt.

Derfor endte en olieklud med at selvantænde og sætte restauranten i brand.

Fordi branden ifølge forsikringsselskabet var selvforskyldt, får restauranten ikke dækket sine skader, der beløber sig til ca. 10 mio. kr. Det store tab betyder, at ejerne ikke så nogen anden udvej end en konkursbegæring, skriver Berlingske.

65 pct. af Restaurant Palægade er ejet af folkene bag den danske Michelin-restaurant Formel B.