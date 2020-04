Spillebiksen med de kendte tv-reklamer sprænger banken

Spillelystne danskere er en indbringende forretning for tre nordjyske iværksættere og en kapitalfond.

Man kan ikke beskylde kunderne hos onlinekasinoet Spilnu.dk for at løbe med alle pengene. Faktisk tværtimod.

Spilnu.dk, der især er kendt for sine tv-reklamer med rigtige kunder, har netop afleveret sit første regnskab nogensinde med et overskud efter skat på over 100 mio. kr.

I 2019 tjente Spilnu.dk lige knap 118 mio. kr., viser regnskabet, og hele overskuddet - plus lidt mere - blev trukket ud som udbytte.

Ledelsen kalder rekordresultatet »tilfredsstillende« og regner med, at spillesitet kommer til at tjene nogenlunde lige så meget i 2020.

I så fald vil den samlede indtjening, siden Spilnu.dk gik i luften for snart 10 år siden, runde 500 mio. kr.

Det stærkt indbringende onlinekasino er ejet af serieiværksætteren Mads Peter Veiby, brødrene Jacob og Anders Christensen samt kapitalfonden Via Equity.

Danske Spil var tidligere medejer, men solgte i juli sidste år sin ejerandel på 60 pct. tilbage til de tre stiftere og kapitalfonden.

Mads Peter Veiby, der allerede inden Spilnu.dk var blevet mangemillionær på at sælge mobilselskabet M1 til TDC, har sammen med Christensen-brødrene længe haft ønsket om at tage Spilnu.dk til udlandet - bl.a. Sverige, Storbritannien og Holland. Her er spilmarkedet også liberaliseret.

Mads Peter Veiby trak sig i slutningen af sidste år som adm. direktør, så han fremover kan bruge tiden på at sparke døren ind til nye markeder.

I dag er Jacob Frederik Christensen øverste chef i Spilnu.dk. Han forventer i øvrigt ikke, at coronapandemien får nogen indvirkning på onlinekasinoet, fremgår det af regnskabet.