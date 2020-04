Dansk oliemillionær femdobler overskuddet

Ny stor fremgang for den danske olivirksomhed Monjasa, som for år tilbage blev rystet af en bedragerisag.

Den danske olievirksomhed Monjasa, der er ejet og ledet af erhvervsmanden Anders Østergaard, har fart i forretningen.

Omsætningen er vokset med 10 pct., og bundlinjen er mere end femdoblet. Det viser et nyt årsregnskab.

I 2019 omsatte Monjasa, som har hovedsæde i Fredericia og kontorer over hele verden, for 15 mia. kr. Overskuddet efter skat voksede fra 34 mio. kr. til 180 mio. kr.

»Vi er stolte af at kunne fremlægge nogle meget solide resultater for 2019. Det har været et specielt år, som ledte frem til en af de største ændringer i shippingindustrien, siden kul blev udskiftet med olie som drivmiddel for 100 år siden,« siger ejer og direktør Anders Østergaard i en pressemeddelelse.

Det var især nye svovlkrav, som sendte omsætningen og volumen i vejret. Flere kunder søgte mod Monjasa for at købe det nye brændstof med 0,5 pct. svovl, som langt de fleste skibe har skullet sejle på siden den 1. januar 2020.

»For Monjasa betød den længe ventede overgang til mere miljøvenlige brændstoffer, at vores leverandørrolle og adgang til produkter fik afgørende betydning for mange maritime virksomheder,« siger Anders Østergaard.

Det er fortsat i Vestafrika, at Monjasa er størst. Herefter følger Americas-regionen, Europa, Mellemøsten og Sydøstasien.

I løbet af året udvidede Monjasa sin flåde af tankskibe til 19, og selskabet styrkede sin eksisterende kreditaftale med yderligere 1,1 mia. kr.

Den nuværende coronapandemi gør 2020 til et udfordrende år for stort set alle brancher - også den maritime, hvor Monjasa holder til.

»I kraft af Monjasas solide position blandt verdens 10 største leverandører af skibsbrændstof er ledelsen dog fortrøstningsfuld omkring fremtiden,« lyder det.

Anders Østergaard, der bor i Dubai, ejer Monjasa gennem sit selskab Endeavour Invest ApS. Medstifter Jan Jacobsen forlod i september 2016 alle poster i koncernen og solgte efterfølgende sin halvdel af virksomheden til Anders Østergaard.

Det skete efter en spektakulær bedragerisag, hvor Jan Jacobsen først blev idømt 3,5 års ubetinget fængsel af retten i Kolding for at have begået millionbedrageri mod en malaysisk kunde. Samtidig blev Monjasa idømt en bøde på 10 mio. kr.

Dommen blev anket til Landsretten, som frifandt både Monjasa og Jan Jacobsen.

Efter 2018-regnskabet er egenkapitalen i Monjasa på 919 mio. kr.