Berømt stormagasin misser afdrag - risikerer at gå i betalingsstandsning

Den 118 år gamle stormagasinkæde JC Penney er i økonomiske problemer. Forhandlinger med kreditorerne kan blive afgørende for kædens overlevelse.

Den berømte amerikanske stormagasinkæde JC Penney var i økonomiske vanskeligheder, allerede inden coronapandemien ramte med brutal kraft.

Nu er situationen for stormagasinet forværret i en sådan grad, at JC Penney onsdag måtte undlade at foretage en rentebetaling på 80 mio. kr., der forfaldt den 15. april. Det skriver CNBC.

Over den næste måned vil JC Penney, der er noteret på børsen i New York, overveje sine »strategiske muligheder,« lyder det.

Ifølge unavngivne kilder overvejer JC Penney at søge om såkaldt konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-konkursregler.

Det svarer til det, man herhjemme kender som betalingsstandsning med henblik på en rekonstruktion.

Allerede før coronavirussen tvang butikskæder over hele USA til at lukke, var JC Penney presset af faldende salg og en stor milliardgæld, der inkluderer betydelige renteudgifter.

Siden midten af 2019 har JC Penney forhandlet med sine kreditorer med henblik på at reducere sin gældsbyrde. De forhandlinger er nu endnu mere kritiske, siger en talsperson for JC Penney til CNBC.

»Covid-19-pandemien har skabt hidtil usete udfordringer for stormagasiner og har resulteret i omfattende butikslukninger« siger talspersonen.

Aktien i JC Penney faldt onsdag med 22 pct. og handles nu til cirka 25 cent. Set over hele året, er aktien faldet med 77 pct., skriver CNBC.

JC Penney har over 800 stormagasiner i USA og blev stiftet i 1902.

Sidste år omsatte stormagasinkæden for 82 mia. kr. og havde et underskud på 1,7 mia. kr.