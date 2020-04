Udbyttesagen: Skat kræver over 1 milliard af Bech-Bruun

Skatteforvaltningens angreb på et af Danmarks største advokatfirmaer, Bech-Bruun, er endnu hårdere, end det hidtil har været fremme.

Skattestyrelsen kræver knap 1,2 milliarder kroner af advokatfirmaet Bech-Bruun i udbyttesag, skriver Politiken. Det er cirka 450 millioner mere end tidligere.

Erstatningskravet er dermed markant større end tidligere kendt.

Det skriver Politiken.

Samtidig hævder Kammeradvokaten, som rejser kravet på vegne af Skatteforvaltningen, at Bech-Bruun ikke alene har leveret juridisk rådgivning til den tyske North Channel Bank, som har erkendt groft bedrageri over for den danske statskasse for 1,1 milliarder kroner – det danske advokatfirma har »haft en væsentlig rolle i forbindelse med tilrettelæggelsen af svindel-setuppet i NCB«, og »været helt inde i kernen af udformningen af setuppet, der kostede statskassen over 1,1 mia. kr.«

Det fremgår af det ti sider lange brev med erstatningskravet, som Kammeradvokaten sendte til Bech-Bruun 2. april, og som Politiken er i besiddelse af.

Men påstanden er »vildledende og i strid med de faktiske forhold«, skriver advokat Ole Spiermann fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som repræsenterer Bech-Bruun i striden, i sit svar på kravet, hvor han også kalder Kammeradvokatens anklager »grove« og »usande«.