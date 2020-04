Så mange frisører kan nu igen arbejde

Frisørerne er omdrejningspunktet i den nye politiske aftale om genåbning af mere af Danmark. Branchen omsætter for knap 5 mia. kr. om året ifølge data.

Natten til fredag blev Folketingets partier enige om en aftale for yderligere genåbning af Danmark.

Domstolene kan nu åbne igen, og det samme kan de såkaldte liberale erhverv gøre fra mandag. Blandt dem er massører, tatovører og frisører.

Netop frisørerne har været meget omtalt den seneste tid blandt både politikere og på sociale medier.

Men hvor mange frisører kan så potentielt vende tilbage til arbejdet mandag?

Det kan 12.613 personer ifølge tal fra eStatistik.dk, der samarbejder med Danmarks Statistik om udviklingen af skræddersyet erhvervsstatistik.

Tal fra eStatistiks analyse af frisørbranchen:

Virksomheder i branchen: 7.773

Salg i branchen årligt: 4.850 mio. kr.

Beskæftigede i branchen: 12.613

Fuldtidsbeskæftigede i branchen: 4.229

Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, har allerede fortalt Ritzau, at han har bestilt tid hos frisøren.

»Grundlæggende er vurderingen, at det er fuldt forsvarligt at lade de her titusindvis af mennesker komme tilbage på arbejde i alle de her saloner og klinikker,« siger han.

De fremadrettede retningslinjer for de genåbnede brancher vil nu blive aftalt i samarbejde med fagforeninger og relevante organisationer.