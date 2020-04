Bill Gates er blevet hadeobjekt nummer 1

Had og løgne på nettet om Corona-krisen og stifteren af Microsoft har overtaget antallet af konspirationsteorier om 5G-netværket.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Det er ingen grænser for had og løgne på det store world wide web. Især ikke i disse coronatider.

Og yndlingsmålet for spredning af misinformation er blevet medstifteren af Microsoft, Bill Gates.

Misinformationen omfatter alt fra, at han har skabt Covid-19 for at tjene på en vaccine til, at han er medlem af en gruppe som planlægger at ville indføre et globalt overvågningssystem, skriver New York Times ifølge the Verge.

Dermed har Bill Gates overhalet mobilnetværket 5G som ellers har ligget i toppen af konspirationsteorierne på nettet omkring spredningen af coronavirus.

Ifølge avisen så blev Bill Gates nævnt 1,2 mio. gange på tv og sociale medier i konspirationsteorier om corona i perioden fra februar til den 23. april.

Beskyldningerne mod Gates findes overalt på YouTube, Facebook og Twitter. New York Times fandt 16.000 opslag på Faceboook som havde opnået 900.000 kommentarer og likes.

De 10 mest populære YouTube videoer, som spreder misinformation om Bill Gates og virussen, var blevet set næsten 5 mio. gange.

Bill Gates bruger i dag en stor del af sin formue på filantropiske ting som eksempelvis bekæmpelsen af malaria gennem sin og hustruens fond.

Desuden er han er stærk kritiker af Donald Trump og hans håndtering af krisen. Især har han kritiseret Trump for hans beslutning om at indefryse USAs bidrag til verdens sundhedsorganisationen WHO.

Bill Gates har ikke personligt forholdt sig til opgørelsen fra New York Times.

Men en talsmand for Bill & Melinda Gates Foundation siger til avisen, at ”det er foruroligende, at der er mennesker, der spreder forkert information, når vi alle skulle være på udkig efter måder at samarbejde og redde liv på.«