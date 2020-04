Regeringen: Her er retningslinjerne, når frisører, kørelærere og andre liberale erhverv åbner igen

Hold afstand, gør ekstra meget rent og brug eventuelt maske og visir. Sådan lyder retningslinjerne for frisører, tatovører, kørelærere og andre med tæt kontakt til kunderne, der må åbne igen mandag.

Regeringen fremlagde på et pressemøde kl. 14 søndag de nye retningslinjer for, hvordan frisører, tatovører og andre liberale serviceerhverv kan åbne igen, på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

»Vi skal i gang med at genåbne på en måde, så både kunder og medarbejdere er trygge ved situationen og smitterisikoen er minimeret. Vi har lavet et sæt af retningslinjer, så de liberale serviceerhverv kan åbne, og samtidig minimere smitterisikoen,« sagde erhvervsminister Simon Kollerup.

Det handler blandt andet om at holde afstand, ved at have færre ansatte og kunder ad gangen, og skrue op for hygiejnen og rengøringen. En snak om, hvordan tatoveringen skal se ud, kan godt gøres på lidt afstand, inden man går i gang med selve tatoveringen, forklarede Simon Kollerup.

De nye retningslinjer Undgå tæt kontakt: Man skal opfordre til, at folk holder god afstand til hinanden, når de er i klinikken.

Indret venteværelser og lignende, så personer så vidt muligt sidder med to meters afstand.

Det skal sikres, at der ikke er adgang for mere end en person per fire kvadratmeter, hvor der er offentlig adgang.

Indret dagen, så man arbejder forskudt, og færrest muligt opholder sig i klinikken.

Bed kunder eller klienter om at vende ansigtet væk, når det er muligt, hvis man har tæt kontakt ansigt til ansigt.

Sæt en fysisk barriere op mellem personale og kunder eller klienter, de steder det er muligt - for eksempel ved kassen.

Når der ikke kan undgås tæt ansigt-til-ansigt kontakt, kan man bruge ansigtsvisir eller ansigtsmaske. Hygiejne: Vask hænder før og efter hver kunde, man har haft tæt kontakt med.

Bed kunder vaske hænder eller bruge håndsprit, når de kommer, og inden de går.

Bliv hjemme, hvis man har symptomer på sygdom og i 48 timer, efter at du har haft de seneste symptomer.

Opfordre kunder og klienter til at blive væk, hvis de har symptomer på sygdom.

Benyt personlige redskaber og engangsudstyr, og hav en plan for rengøring af fælles redskaber

Vær omhyggelig med rengøringen – både hjemme og på arbejdspladsen.

Rengør telefoner, dørhåndtag, tastaturer, tablets, kasseapparater og andre kontaktpunkter to gange dagligt. Rengør tablets med spritservietter dagligt.

Vask vasketøj - for eksempel håndklæder - ved 80 grader.

Vigtigt er det også, at både ansatte og kunder kigger indad og tager ansvar for, om man selv kan være smittet, pointerede han.

»Hvis vi skranter eller er i tvivl, skal vi blive hjemme. Vi har alle sammen, hver og en, et enormt stort ansvar ved genåbningen af Danmark. Vi kan kun gøre det, hvis vi passer godt på hinanden,« sagde ministeren.

I et nyt notat fra Erhvervsministeriet er de mere konkrete retningslinjer uddybet. Der må ikke være mere end én ansat eller kunde pr. 4 kvadratmeter i salonen. Derfor kan det være nødvendigt at have færre på arbejde eller arbejde i skiftehold. En kørelærer må kun have én elev i bilen.

Man skal vaske hænder eller bruge håndsprit efter hver kunde, og hvis man har hostet eller nyset. Alle redskaber skal også rengøres efter hver kunde. Og hele butikken skal gøres grundigt ren efter en fast plan, med fokus på blandt andet. dankort-automater, lyskontakter og toiletter. Hvor ofte, det skal ske, fremgår ikke, og retningslinjerne er også anbefalinger, ikke lovkrav.

Disse erhverv kan åbne fra 20. april Frisører

Fysioterapeuter

Kiropraktorer

Ergoterapeuter

Osteopater

Kliniske Diætister

Fodterapeuter

Optikere

Psykologer

Tandområdet, herunder kliniske tandteknikere, tandlæger og tandplejere

Høreområdet

Private hospitaler og klinikker

Skønheds- og massageklinikker

Kropsplejeklinikker

Spaklinikker

Tatovører og piercingklinikker

Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Køreskoler

Kan man ikke undgå tæt kontakt nær en kundes ansigt, for eksempel ved en ansigtsbehandling, kan de ansatte bruge visir og maske. Man kan også sætte en barriere op af for eksempel plexiglas, for eksempel hos en tatovør, der skal tatovere en kundes overkrop.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, fremhævede på pressemødet især rengøring af overflader som vigtig, da den såkaldte kontaktsmitte er den største risiko. Hvis der på for eksempel et dørhåndtag er landet dråber med smitte, der ikke bliver gjort rent, kan mange efterfølgende kunder blive smittet.

Frisører, tatovører, fysioterapeuter og mange andre serviceerhverv har været lukket siden regeringens nedlukning af Danmark i midten af marts. Ved en bred politisk aftale, der blev indgået natten til fredag, blev det tilladt for disse erhvervsdrivende at åbne for kunder fra mandag den 20. april.

Butikker kan i øvrigt fortsætte med at holde åbent, som de har gjort hidtil, men storcentre skal stadig holde lukket, frem til i hvert fald 10. maj.