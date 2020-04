Norwegians danske pilot-selskab begæret konkurs

Norwegians pilot- og kabineselskaber i Sverige og Danmark er mandag begæret konkurs. Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om datterselskaberne Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian Cabin Services Denmark ApS og Norwegian Air Resources LH ApS.

I alt påvirker dette 1571 piloter og 3134 kabineansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien og USA. De cirka 700 piloter og 1300 kabineansatte med base i Norge, Frankrig og Italien berøres ikke af dette.

- Vores piloter og kabinepersonale er helt centrale i Norwegians virksomheder, og de har gjort et helt fantastisk stykke arbejde. Dette har været en ekstrem tung beslutning, og jeg vil på det stærkeste beklage overfor de af vores medarbejdere, der nu bliver berørt, siger koncernchef hos Norwegian Jacob Schram i meddelelsen.

Han oplyser, at den første ansøgning til de svenske myndigheder om statslig lånegaranti blev sendt afsted for en måned siden, men at der fortsat ikke er kommet konkrete forslag til likviditetstiltag.

Konkursbegæringen berører ikke moderselskabet Norwegian eller pilot- og kabineselskaberne i Norge.

Norwegian holder pressemøde online klokken 15 i dag mandag.