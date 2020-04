Vestas vil afskedige 400 medarbejdere

Afskedigelserne vil primært finde sted i Danmark, oplyser den store vindmølleproducent.

Vestas skal igen igennem en fyringsrunde. Denne gang vil vindmølleproducenten skille sig af med 400 medarbejdere, oplyser Vestas i en pressemeddelelse. Fyringerne vil primært falde i Danmark, og her vil det især ramme Vestas' hovedkontor i Aarhus samt vingefabrikken i Lem i Vestjylland.

Derudover bliver vindmølleproducentens midlertidige fabrik i Viborg, som kom til verden efter den senest fyringsrunde i 2019, blive lukket.

Fyringerne kommer bl.a. som følge af coronakrisen rundt omkring i verden.

»Det er altid svært at sige farvel til gode kollegaer, og timingen for disse beslutninger er aldrig god, men vores ansvar er over for at styrke Vestas til langsigtet succes. Ved at gøre Vestas og vindenergi mere konkurrencedygtig, ønsker vi at levere de løsninger, der gør energiomstillingen til en integreret del af genopbygningen af samfund og økonomier, og ultimativt skabe jobs på tværs af værdikæden,« lyder det fra Henrik Andersen, der er adm. direktør i Vestas, i pressemeddelelsen.

Det er ikke kun de menige medarbejdere, der bliver ramt. Vestas oplyser således, at direktionen vil gå 10 pct. ned i løn indtil udgangen af 2020.

Også flere projekter bliver ramt. Vestas stopper flere uspecificerede projekter med øjeblikkelig virkning.

»Vi befinder os i en periode med høj usikkerhed og ved at foretage en strategisk beslutning på vores produktportefølje og ved at reducere kompleksiteten, fastholder vi vores konkurrencedygtighed i fremtiden og sikrer, at vi hurtigt kan justere i forhold til udfordringerne med Covid-19,« udtaler Henrik Andersen.