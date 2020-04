Flyselskab kollapset - ejer vil stille privat ø som sikkerhed

Coronapandemien truer hele milliardæren Richard Bransons forretningsimperium. Det første af hans selskaber er bukket under.

Den britiske milliardær Richard Branson vil nu stille sin private ø i Caribien som sikkerhed for at redde sit kriseramte forretningsimperium Virgin Group.

Mandag kollapsede et af Virgin-koncernens flyselskaber, Virgin Australia, der nu er sat under administration. Det skete efter et fejlslagent forsøg på at få en statslig redningspakke.

Ifølge Richard Branson risikerer også Virgin Atlantic - milliardærens britiske flyselskab - at bukke under, hvis det ikke får økonomisk hjælp fra den britiske regering.

Derfor vil Richard Branson nu stille sin private ø som sikkerhed for lån fra den britiske stat i håb om, at det vil kunne sikre en aftale.

Richard Branson købte som 29-årig øen Necker Island, som er en del af De Britiske Jomfruøer. Siden 2006 har øen været Bransons officielle bopæl.

Han er derfor ikke skattepligtig i hjemlandet Storbritannien - og det kan spænde ben for en økonomisk redningspakke.

»Richard Branson har ikke betalt skat i dette land i 14 år. Han skal under ingen omstændigheder reddes af skatteyderne, have et lån eller noget andet,« skriver den britiske politiker Diane Abbott på Twitter.

Over 300 selskaber indgår i Virgin Group, som lige nu er hårdt ramt af coronakrisen. Hele koncernen, der også gør sig inden for rejsebranchen, rumfart, detailhandel og underholdning, er truet.

I et åbent brev til sine ansatte skriver Richard Branson, at han aldrig før har stået i så vanskelig og udfordrende en situation.

Han understreger samtidig, at han ikke vil have gratis penge fra den britiske stat. Han beder om et lån, der skal betales tilbage.

Fra den britiske regering har det siden marts lydt, at flyselskaber ikke skal regne med nogen særlig hjælp, men at de i stedet skal forsøge at skaffe penge fra aktionærer og »udtømme andre muligheder«, før de spørger staten om hjælp som en allersidste løsning.

I første omgang har Virgin Atlantic fået nej til statslig hjælp. Samtidig er Richard Branson blevet kritiseret voldsomt, bl.a. fordi han beder om statslig hjælp for milliarder samtidig med, at hans flypersonale er blevet pålagt at tage fri i otte uger uden løn.

Indtil videre har den 70-årige Virgin-ejer selv skudt 250 mio. dollars ind i forskellige dele af Virgin-koncernen under coronakrisen. Heraf er mere end 100 mio. tilflydt flyselskabet.

Men der skal mere til for at redde flyselskabet, skriver Richard Branson, som ifølge Bloomberg er god for cirka 40 mia. kr. Og Branson kan ikke redde sit livsværk alene, understreger han.

»Jeg har set mange kommentarer omkring min nettoformue – men den er udregnet på baggrund af værdier i alle dele af Virgin-koncernen i hele verden før denne krise. Det er ikke kontanter i en bank, der er klar til at blive hævet,« skriver han i brevet.

Virgin Atlantic, der blev grundlagt i 1984, har base i Storbritannien og beskæftiger 8.500 personer. 51 pct. af firmaet ejes af Bransons Virgin-koncern, og de sidste 49 pct. sidder det amerikanske flyselskab Delta Air Lines på.