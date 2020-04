Håndboldstjerne og direktør: Hjælpepakke kan lukke mit firma

Camilla Andersens rejsebureau er hårdt ramt af coronakrisen. Hun er stærkt kritisk overfor regeringens hjælpepakke, der kan påføre selskabet en uoverskuelig gæld.

Camilla Andersen undrer sig, og hun er dybt frustreret.

Den tidligere håndboldstjerne driver og ejer rejsebureauet Travel Sense, som på få uger gik fra fuld fart til fuldt stop, da salget af rejser stoppede på grund af coronakrisen.

Men det er ikke det bratte fald i salget af sportsrejser og grupperejser, der i værste fald kan koste firmaets overlevelse. Det er paradoksalt nok regeringens hjælpepakke til rejsebranchen, der kan påføre selskabet en uoverskuelig gæld.

»Regeringen har vedtaget en lånepakke på 1,5 mia. kr., som er stillet til rådighed for rejsebureauerne, så de kan refundere kunderne for aflyste rejser. Sagen er bare, at lånet er kollektivt, så jeg risikerer, at skulle betale meget mere tilbage, end jeg har lånt. Det nøjagtige beløb kender jeg ikke, for det afhænger af branchens omsætning. Det er urimelige vilkår,« siger Camilla Andersen.

Hun har ikke noget valg, for det er et krav, at man som rejsebureau er medlem af Rejsegarantifonden, som administrerer låneordningen.

»Som privatperson bliver man advaret mod at tage lån med kollektive forpligtelser, og jeg ville aldrig selv gøre det. I disse dage afviser Danmark og andre EU-lande at optage kollektive lån, mens vi får dem pålagt,« konstaterer Camilla Andersen.

Hun har allerede betalt 2,5 mio. kr. tilbage til kunder, som har fået aflyst deres rejser på grund af coronakrisen. Hvis hun låner pengene fra lånepakken, risikerer hun at skulle betale det dobbelte beløb tilbage over 6 år.

»Jeg skal nok overleve de kommende måneder uden salg. Men hvis jeg hvert år skal betale mange hundrede tusinde kr. mere tilbage, end jeg har lånt, kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen. Det mest groteske er, at jeg også hæfter for konkurrenternes lån. Hvis de går konkurs, bliver min regning blot større. Staten fjerner reelt den frie konkurrence, for ingen har interesse i at konkurrenten går konkurs, så man hæfter for deres gæld.«

Hun tilføjer, at den første store konkurs i rejsebranchen vil få adskillige rejsebureauer til at falde på stribe, fordi rejsebureauerne hæfter solidarisk for statslånet.

»Hvilken anden branche ønsker fællesøkonomi med sine nærmeste konkurrenter,« siger Camilla Andersen.

Hun har stået i spidsen for rejsebureauet siden etableringen i 2002. Siden har Travel Sense skiftet ejer flere gange, men i 2014 købte Camilla Andersen selskabet tilbage fra TUI. Rejsebureauet sælger skræddersyede rejser til virksomheder, ligesom selskabet sælger sportsrejser til privatkunder.

Travel Sense har været igennem et par hårde år, men udviklingen vendte i 2019, da selskabet præsterede et rekordoverskud på 1,8 mio. kr. Bureauet har 7 ansatte og sender mellem 6000 og 7000 gæster på ferie om året.

»Jeg er lykkelig for, at der er kommet styr på forretningen, ellers havde det været svært. Jeg forventer ikke at sælge rejser igen før til september, men vi har heldigvis noget at tære på.«

Camilla Andersen håber på, at hjælpepakken fra regeringen bliver ændret.

»Det er simpelthen gået for stærkt. Ministeriet er nødt til at sætte sig sammen med branchen og starte forfra og finde en god løsning,« siger Camilla Andersen.

Hun frygter, at mange rejsebureauer vil gå konkurs på grund af de dårlige vilkår i hjælpepakken.

»Hvis store dele af rejsebranchen dør, så vil hjælpepakkerne være forgæves og pengene spildt,« siger Camilla Andersen.

Finans har foreholdt kritikken for Erhvervsministeriet, og vi afventer et svar.