Coronakrisen har sendt de globale producenter af medicinsk udstyr i vidt forskellige retninger. Spørgsmålet er, om nogle af de meget store kursstigninger er langtidsholdbare.

Den verdensomspændende coronakrise skaber guldfeber i flere medicoselskaber.

Det gælder ikke mindst danske Ambu og Coloplast, der har kunnet se markedsværdien eksplodere.

»Der er en gruppe selskaber, herunder Ambu, der nyder godt af denne krise. Det gør de, fordi de leverer produkter, som passer ind i den værdikæde, hvormed man behandler covid-19-patienter,« siger Niels Leth, aktieanalysechef i Carnegie.

Ambu-aktien er siden årsskiftet mere end fordoblet i værdi, men også Coloplast har trods en nedjustering set investorerne vælte ind i aktien og sende den op med mere end 30 pct.

Jesper Ingildsen, analytiker i DNB Markets i London, forklarer tendensen med, at investorerne har ledt efter steder, hvor de kan gemme sig. Det tog noget tid at finde de steder, men efter det generelle aktiedyk i februar fandt folk ud af det, og her er Coloplast blevet set som et godt sted, lyder vurderingen.

»Coloplast er et eksempel på et selskab, hvor man godt kan have sin tvivl om, hvorvidt aktien er blevet handlet lidt rigeligt højt op. Det er et meget kendt selskab med en stærk track record, og det har nok ført til, at uforholdsmæssigt mange investorer har søgt tilflugt dér,« siger Jesper Ingildsen.

Det store spørgsmål er, om de store stigninger er langtidsholdbare, eller om der er tale om en boble.

»Min forventning er, at nogle selskabers store kursstigninger ikke vil være bæredygtige på langt sigt, fordi markedet bliver mættet. For andre selskaber vil denne krise måske betyde, at markedet udvider sig,« siger Jannick Lindegaard Denholt, analytiker i ABG Sundal Collier.

På den modsatte side står de mange selskaber, der har oplevet en kursmæssig nedtur.

Det skyldes først og fremmest, at de tilhører den lange række af medicoselskaber, der laver produkter, som ikke er livsnødvendige. Samme tendens gør sig gældende for flere store udenlandske selskaber inden for andre grene af den globale medicobranche, f.eks. producenter af udstyr til knæ- og hofteoperationer.

»Du har en lang række selskaber, der laver produkter, som folk godt kan undvære i en periode. Det gælder f.eks. høreapparatselskaberne og selskaber, der laver dentalprodukter. Deres markedsværdi er styrtdykket, og de markeder kommer til at være underdrejet i en lang periode,« siger Niels Leth, Carnegie.