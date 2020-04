Han satsede hus, pension og opsparing - det er nu 100 mio. kr. siden

Ejerlederen René Engskov var modig og købte et tabsramt firma med potentiale. Det skulle vise sig at være en god beslutning.

Nogle gange kan det betale sig at sætte alt på et bræt med risiko for at miste rub og stub. Det er den slags beslutninger, der gennem tiden har skabt store erhvervssucceser.

René Engskov er en af dem.

For syv år siden satte han huset, pensionen og sin datters opsparing i spil og købte det dengang tabsramte firma Sahva, som han var direktør i.

Siden har René Engskov gennemført en bemærkelsesværdig turnaround, og det samlede overskud, siden han overtog Sahva, har nu rundet 100 mio. kr.

Det viser en gennemgang af Sahvas regnskaber - heriblandt det for 2019, som virksomheden med hovedsæde i København netop har offentliggjort.

Sahva producerer benproteser, bandager og skoindlæg. Sidste år omsatte virksomheden for 287 mio. kr. og fik et resultat efter skat på 17,9 mio. kr.

René Engskov blev direktør i virksomheden i 2009, da den var ejet af Tryghedsgruppen. På det tidspunkt var Sahva en dundrende underskudsforretning, og René Engskov måtte over en årrække skille sig af med hver tredje medarbejder.

Men pengene fossede stadig ud. Alligevel slog den modige erhvervsmand til, da Tryghedsgruppen besluttede at skille sig af med firmaet.

»Det var i en periode, hvor jeg havde mange søvnløse nætter, og jeg valgte så at sætte alt på et bræt. Nu måtte det briste eller bære,« forklarede René Engskov i fjor til Medwatch.

Beslutningen om at gå all in viste sig at bære frugt. Sahva har nu syv år i træk givet overskud - sammenlagt på lidt over 100 mio. kr.

Men 2020 kan blive et svært år, lyder det i Sahvas nye regnskab. Coronakrisen har allerede ført til lavere efterspørgsel hos virksomhedens kunder.

»Det er i skrivende stund forbundet med stor usikkerhed at skønne over den økonomiske effekt af ovennævnte situation, men vi forventer en væsentlig reduktion i resultatet for 2020 målt i forhold til året før,« skriver Sahva-ledelsen i regnskabet.

Sahvas historie går helt tilbage til 1872, da pastor Hans Knudsen stiftede Samfundet og Hjemmet for Vanføre, som siden blev forkortet Sahva.

I dag har Sahva mere end 40 klinikker fordelt over hele landet og er Danmarks største udbyder af kropsbårne hjælpemidler. Selskabet beskæftiger cirka 250 ansatte.