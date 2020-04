Ny undersøgelse: Danske rejsebureauer på vej mod »totalt kollaps«

Medlemmerne i Danmarks Rejsebureau Forening melder om store likviditetsproblemer og udsigt til konkurser inden for de næste måneder, hvis ikke de får hjælp. Nu forsøger brancheforeningen at råbe politikerne op.

En ny undersøgelse blandt Danmarks Rejsebureau Forenings medlemmer viser »tegn på totalt kollaps« som følge af coronakrisen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra foreningen.

Undersøgelsen viser nemlig, at knap 80 pct. af de danske rejsebureauer, der har svaret på brancheorganisationens spørgsmål, forventer, at coronakrisen vil betyde likviditetsproblemer inden for de kommende 1-3 mdr. Enkelte har endda svaret, at de alene har råd til at føre virksomheden videre i få uger endnu.

Morten Lysdal Damgaard er direktør i Unitas Rejser, tidligere revisor og nuværende bestyrelsesformand i Danmarks Rejsebureau Forening. Han kalder medlemmernes tilbagemeldinger for skræmmende.

Han er ikke i tvivl om, at rejsebureauerne kommer til at gå konkurs på stribe i den nærmeste fremtid, hvis der ikke sættes massivt ind fra regeringens side nu.

»Det er bydende nødvendigt, at regering og folketing snarest får vedtaget en revideret hjælpepakke,« siger han i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen bygger på 68 svar fra brancheforeningens ca. 100 medlemmer.

Da Danmarks grænser blev lukket, og Udenrigsministeriet fra den 13. marts frarådede alle rejser, betød det, at rejsebureauernes kunder havde krav på at få de penge tilbage, som de havde betalt på rejserne.

Sammenlagt er kravet alene for den første måned på 1 mia. kr., oplyser Danmarks Rejsebureau Forening, der understreger, at kunderne retmæssigt har krav på at få pengene. Disse er dog ofte betalt videre fra rejsebureauet til underleverandører som f.eks. flyselskaber og hoteller. Det har bragt branchen i knæ.

Rejsebranchen har i ugevis tryglet om forbedringer og ændringer i en lånepakke til 1,5 mia. kr., der i al hast blev vedtaget i midten marts. Vilkårene i den oprindelige lånepakke betød, at rejsebureauerne kunne få et lån svarende til den fulde pris, som kunden skulle have retur.

Nu er vilkårene forringet, så bureauet kun kan få dækket de faktiske omkostninger forbundet med de aktuelle rejser. Det udgør en forskel på mange tusinde kr. pr. rejse.

Det var »et stort chok« for rejsebureauernes brancheforening og årsagen til, at mange rejsebureauer nu ser ind i snarlige likviditetsproblemer, fortæller Morten Lysdal Damgaard.

»Reelt set tildelte man markedet halvanden milliard kroner den 26. marts. Rejsebureauerne begynder at tilbagebetale med forventning om, at kunne låne pengene i Rejsegarantifonden. I mandags bliver beløbet så reduceret til omkring det halve. Ministeren har dermed sendt rejsebureauerne ud over kanten,« siger han.

Hvis rejsebureauet ender med at gå konkurs, vil rejsekunden i sidste ende få sine penge tilbage via Rejsegarantifonden.

Finans arbejder på at få en kommentar til undersøgelsen fra erhvervsminister Simon Kollerup.