SAS vil fyre 5.000 ansatte

SAS forventer, at der vil går flere år, inden efterspørgslen er tilbage på niveauet før coronakrisen.

Den skandinaviske luftfartskæmpe SAS skal af med 5.000 fuldtidsstillinger, svarende til lidt under halvdelen af selskabets ansatte.

Det oplyser SAS om i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Omkring 1.700 af de nedlagte stillinger skal findes i Danmark, 1.900 i Sverige og 1.300 i Norge.

»Covid-19 har tvunget SAS til at møde en ny virkelighed uden fortilfælde, som vil skabe efterdønninger ikke kun i de kommende måneder, men i de kommende år,« siger SAS' topchef, Rickard Gustafson, i pressemeddelelsen.

SAS vil nu sammen med fagforeningerne i de enkelte lande for at finde løsninger, der kan begrænse antallet af fyringer.

Selskabet forventer, at efterspørgslen efter at flyve vil være væsentligt påvirket i resten af 2020, og at der vil gå flere år, før efterspørgslen er tilbage på niveauet før coronakrisen.

Dermed følger SAS trop efter Norwegian, der mandag meldte ud, at selskabet først forventer at flyve normalt igen i 2022.

SAS forventer »begrænset aktivitet« i sommerperioden, der ellers plejer at være vigtig for selskabet.

»For at kunne fortsætte vores vigtige samfundsmæssige funktion er vi nødt til at tilpasse vores omkostningsbase til de nuværende omstændigheder. Derfor er vi beklageligvis nødt til at tilpasse vores arbejdsstyrke til den lavere efterspørgsel på rejser,« siger Rickard Gustafson.