Mange danskere er i tvivl: Sådan forebygger du coronasmitte på arbejdspladsen

Mere end halvdelen af danskerne er i tvivl om, hvordan de bedst kan undgå coronasmitte, når de vender tilbage til deres arbejde, viser ny undersøgelse.

Efter flere uger med hjemmearbejde på grund af coronakrisen er mange danskere så småt begyndt at vende tilbage til deres arbejdspladser.

Men bekymringen for at blive smittet af covid-19, som er coronavirussens officielle navn, vejer tungt i de åbne kontorlandskaber.

Ifølge en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Rambøll, er mere end halvdelen af de danskere, som nu vender retur til arbejdspladsen, mere eller mindre i tvivl om, hvordan de bedst skal beskytte sig.

»Det er helt naturligt, at danskerne er i tvivl om, hvordan de beskytter sig mod coronasmitte på arbejdspladsen, for det er en helt ny situation, som møder dem. Mange er bekymrede for at blive smittet. Og derfor er det vigtigt, at medarbejderne kommer tilbage på kontoret på en sundhedsmæssig sikker måde,« siger Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll Danmark.

I undersøgelsen, som knap 500 personer har medvirket i, svarer samlet 61 pct., at de i større eller mindre grad er i tvivl om, hvordan de bedst undgår at udsætte sig selv for smitterisiko på arbejdspladsen.

Og mere end 80 pct. svarer, at de i større eller mindre grad er bekymret for at blive smittet med corona, mens de er på arbejde.

Det er især kantine- og kaffeområdet og turen på toilettet, som skaber bekymring hos medarbejderne. Her svarer 20 pct. af de adspurgte, at de i høj grad eller meget høj grad er bange for at blive smittet.

Men også turen til og fra arbejde med offentlig transport skaber panderynker. Her svarer 19 pct., at de i høj grad eller meget høj grad er bekymrede for at blive udsat for smitte.

Derfor har Rambøll bl.a. udviklet en app under navnet ”Forebyg smitte på kontoret”, der skal være med til at træne danskerne i at undgå smitte på arbejdspladsen.

App’en indeholder også seks gode råd, der flugter med sundhedsmyndighedernes anbefalinger:

