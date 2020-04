Brancheorganisation for luftfarten spår fordobling af billetpriserne. Danskernes rejsevaner med småferier og weekendture bliver lukket land, medmindre man er velhavende, vurderer en forbrugerøkonom.

Det kan blive dobbelt så dyrt for forbrugerne at flyve, når der kommer gang i flytrafikken efter coronakrisen. Færre ruter, mindre konkurrence og skrappe restriktioner for at minimere smittefare vil give en markant stigning i billetpriserne.

Det forudser brancheforeningen for dansk luftfart under DI.

»Vi kan komme til at se en fordobling af billetpriserne og på nogle ruter endda endnu mere. Luftfarten vil blive pålagt restriktioner, der vil gøre det dyrere for flyselskaberne at operere. Samtidig er operatørerne nødt til at hæve priserne for at få fyldt kassen efter en lang periode uden indtægter,« siger Michael Svane, branchedirektør i DI og repræsentant for Brancheforeningen Dansk Luftfart, BDL.

Han vurderer, at en bølge af konkurser vil rulle igennem den europæiske luftfartsindustri, hvilket vil lægge en dæmper på konkurrencesituationen.

BDL forventer, at der vil komme krav om social distance både hos flyselskaber og i lufthavne. Kravene til hygiejne og rengøring vil blive skærpet, og det er restriktioner, som gør det dyrere for flyselskaberne og lufthavnene. Det kommer kunderne til at betale for.

Ifølge Michael Svane vil der gå adskillige år, før niveauet fra før krisen vil blive nået.

»Dette vil føre til vedvarende økonomiske skader for luftfarten. Det slemme scenarie for en normalisering, som vi arbejdede med i begyndelsen, var to til fire år. Nu taler vi nok tre til fem år, før vi er oppe på 75 pct. af, hvordan trafikken så ud før coronakrisen,« siger Michael Svane.

Brancheekspert og flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs fra det norske konsulentselskab Winair forudser også, at billetpriserne vil stige.

»De flyselskaber, som overlever, har haft meget store omkostninger, så de er nødt til at hæve billetpriserne for at kunne betale regningerne,« siger Hans Jørgen Elnæs.

Han fremhæver, at billetpriserne siden 2010 er faldet med 35 pct. Prisbunden blev nået i sommeren 2019. Den udvikling vil stoppe.

»Der kan komme tilbud for at stimulere trafikken på visse ruter, men de gennemsnitlige priser vil stige,« forventer Hans Jørgen Elnæs.

Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea, forventer, at udviklingen vil skabe monopolagtige tilstande for de tilbageværende flyselskaber, og det vil resultere i højere billetpriser.

»Danskernes rejsevaner med småferier og weekendture bliver lukket land, medmindre man er velhavende. Indtil nu har flyprisen ikke været den store post for en ferie, men det vil den blive nu,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Hun tilføjer, at forbrugerne i stedet vil søge mod pakkerejser og tage en charterferie med hele familien, fordi det er billigere.

»Vi vil opleve et mindre frit valg, og det bliver dyrere,« konstaterer hun.

Ole Stouby, direktør for prissammenligningssiden Travelmarket.dk, er mindre pessimistisk i forhold til udviklingen i billetpriserne.

»Det er muligt, at man i en fase med opstart i år og næste år vil se højere priser. Men flyselskaberne er også nødt til at stimulere interessen for at rejse, og det gør man bedst med lave priser,« siger Ole Stouby.

Han tilføjer, at lavprisselskaber som Ryanair, Wizzair og EasyJet er blandt de mest velpolstrede flyselskaber, som kan komme nogenlunde helskindet gennem krisen.

»De kan se en chance for at erobre nye markeder ved at tilbyde billige billetter,« siger Ole Stouby.