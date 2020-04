Lønnen kommer til at følge virksomhedens evne til at holde budgetterne og kan forhåbentlig afværge fyringer.

500 ansatte hos virksomheden Würth i Kolding er gået med til at gå ned i løn, hvis firmaets budgetter ikke holder. Aftalen gælder foreløbig i de kommende tre måneder.

Ordningen fungerer på den måde, at hvis Würth i eksempelvis april ligger på mellem 80 og 90 pct. af månedens budget, går de ansatte 10 pct. ned i løn. Ligger virksomheden under 80 pct., vil alle gå 20 pct. ned i løn, skriver JydskeVestkysten.

Den maksimale grænse er en lønnedgang på 20 pct. Kun fire medarbejdere har sagt nej tak til ordningen.

»Vi har selvfølgelig kigget på de muligheder, der er at komme efter hos staten, men det hjælper os ikke her og nu. Vi har sat en maksimal grænse på 20 procent. Indtil videre er det lykkes for os at holde omsætningen på, hvad vi vurderer som et acceptabelt niveau på mellem 80 og 85 procent, men det er naturligvis under det, vi havde regnet med, så det kan selvfølgelig mærkes,« siger adm. direktør i Würth Danmark Donny Moerkerk til avisen.

Selskabet ville gerne undgå at sende medarbejdere hjem på lønkompensation i tre måneder for at kunne opretholde kadencen og kapaciteten i produktionen. Derfor fandt man den alternative løsning i samarbejde med medarbejderne.

Würth, der er underleverandør til en lang række brancher inden for blandt andet befæstningsmaterialer, lagersystemer og sikkerhedsudstyrer, håber på, at initiativet kan være med til at undgå fyringsrunder.