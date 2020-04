Det danske modeselskab PWT har trukket stikket på sit norske datterselskab Wagno A/S, som onsdag blev erklæret konkurs. Selskabet stod bag 30 butikker.

Det danske modeselskab PWT, der er ejet af kapitalfonden Polaris, kæmper lige nu for at redde butikskæderne Tøjgiganten og Wagner. Onsdag gik selskabets norske datterselskab konkurs.

Det norske selskab omfatter 30 tøjbutikker under mærkerne Wagner og Brandstad, og efter flere år med tab har PWT-koncernen begæret det norske selskab Wagno A/S konkurs.

Den danske ejer meddeler, at coronavirussen og den efterfølgende lukning af butikker har »haft en alvorlig negativ effekt« på Wagno A/S - både operationelt og finansielt.

»Vi er nødt til at koncentrere vores kræfter om det, der er vigtigst, og lige nu er det kerneforretningen i Danmark,« siger Ole Koch, adm. direktør i PWT.

»Vi havde håbet, vi kunne holde hånden under det, men hvis vi skal lykkes med vores rekonstruktion i Danmark, har vi ikke ressourcer til at holde hånden under det. Så skal alle kræfter lægges i at redde virksomheden i Danmark, selvom det er ærgerligt,« lyder det fra Ole Koch.

Kurator Schult Ulriksen siger til det norske medie E24, at fremtiden for tøjselskabets 170 ansatte i Norge afhænger af, om det lykkes at drive selskabet videre. Håbet er, at nogen køber hele konkursboet eller dele af det.

De senest tilgængelige regnskabstal for Wagno A/S er fra 2018. Da havde selskabet et underskud på 8 mio. kr. Bundlinjen har været rød i syv ud af de otte år, tøjfirmaet har eksisteret, skriver E24. Ifølge Ole Koch har der dog været fremgang det seneste år.

For to uger siden valgte ledelsen i det danske modeselskab PWT at indgive en formel rekonstruktion - det, som tidligere gik under betegnelsen betalingsstandsning.

PWT står bl.a. bag butikskæderne Tøjeksperten og Wagner samt mærker som Bison, Lindbergh og Junk de Luxe. Målet med rekonstruktionen er at sikre en reorganisering af virksomheden og fortsætte driften.

Flere af selskabets leverandører har været utilfredse med forløbet op til rekonstruktionen. Blandt andet har topledelsen i undertøjsproducenten JBS undret sig over, at PWT på så kort tid har mistet alle sine penge.