Skattestyrelsen åbner næste uge for, at virksomheder rentefrit kan få udbetalt den seneste momsindbetaling som et rentefrit lån.

Skattestyrelsen åbner på tirsdag for, at store og små virksomheder kan søge om at få de momspenge retur, som virksomhederne indbetalte den 2. marts.

Der er tale om i alt 35 mia. kr., som op mod 300.000 virksomheder indbetalte ugen før, at coronakrisen ramte, og Danmark blev lukket ned.

Vi ved, at mange virksomheder er presset på likviditeten, så vi forventer at modtage mange ansøgninger om lån. Peter Thorgaard, underdirektør i Skattestyrelsen

»Vi ved, at mange virksomheder er presset på likviditeten, så vi forventer at modtage mange ansøgninger om lån. Dem sidder vi fra tirsdag klar til at behandle, og vi forventer at kunne udbetale de første penge i løbet af fem arbejdsdage,« siger Peter Thorgaard, underdirektør i Skattestyrelsen.

Styrelsen peger i en pressemeddelelse på, at alle ansøgninger skal ske via virk.dk, men det er Skattestyrelsen, som kommer til at behandle ansøgningerne.

Rentefrit lån Virksomheder kan som et midlertidt lån søge om udbetaling af den moms, som de indbetalte den 2. marts.

Ordningen gælder fra den 5. maj, og ansøgninger, som behandles af Skattestyrelsen, skal ske via virk.dk.

Sagsbehandlingstiden forventes at blive 5 arbejdsdage.

Ansøgningsvinduet er åbent frem til den 15. juni.

Lånemuligheden gælder også for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april (f.eks. tandløger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd).

Skattestyrelsen skønner, at op mod 300.000 virksomheder kan søge op lån for op mod 35 mia. kr.

Udstedte lån, der er rentefrie, skal tilbagebetales den 1. april 2021. Kilde: Skattestyrelsen. Kilde: Skattestyrelsen.

Det er dog ikke kun virksomheder med momsbetaling, der kan søge om et rentefrit lån, anfører Skattestyrelsen.

»Lånemuligheden gælder også for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april,« anfører Skattestyrelsen og opremser, at det bl.a. gælder tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd og taxavognmænd.

Skattestyrelsen skønner, at op mod 300.000 virksomheder vil være omfattet af muligheden for et midlertidigt momslån. Når styrelsen ikke kender det præcise antal, hænger det sammen med, at nogle virksomheder ikke er omfattet af den ekstraordinære mulighed for et rentefrit lån.

»Det gælder bl.a. for virksomheder, der inden for de sidste tre år har fået fastsat momsen foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en momsangivelse, som de skulle. Det gælder også for virksomheder, hvor ejeren eller en i virksomhedense ledelsen inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig,« siger Peter Thorgaard.

Alle rentefri momslån, der ydes til virksomheder, skal tilbagebetales den 1. april 2021, fastslår Skattestyrelsen.