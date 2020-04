Dansk vindmøllefirma indstiller driften

Det sker efter en række havarisager.

Den danske producent af husstandsvindmøller KVA Vind indstiller nu driften, efter at en række sager om farlige vindmøller har slået hul i kassen.

Det fremgår af et regnskab, som KVA Vind netop har offentliggjort.

For knap et år siden kom det frem, at mindst 23 af KVA Vinds hustandsvindmøller var styrtet sammen og derfor var potentielt livsfarlige.

Sikkerhedsstyrelsen gik direkte ud og advarede private mod møllerne, og KVA Vind blev påbudt at sikre møllerne for egen regning.

Siden blev den danske mølleproducent politianmeldt, fordi den i strid med påbuddet bad kunderne betale for at få møllerne sikret.

Og nu bliver driften indstillet, skriver ledelsen i det nye regnskab, der viser et underskud på 2,4 mio. kr. De fremtidige udsigter for den såkaldte KVA 6-10-mølle er for problemfyldte og salget for begrænset, lyder begrundelsen.

»Selskabets drift er derfor ikke rentabel og det er valgt at frasælge de kurante emner, der kan anvendes i de selskaber, der fortsat servicerer møllen, skriver KVA Vind i ledelsesberetningen.

Der er cirka 300 af den pågældende husstandsmølle opstillet i Danmark. Den er delvist produceret i Kina og kan blive knap 25 meter høj.

Allerede i 2015 kom de første meldinger om møller, der pludselig var væltet eller på anden måde havareret. Alligevel gik der årevis, før Sikkerhedsstyrelsen offentligt advarede mod de usikre møller.

Ingen personer er kommet til skade ved de mange havarier. Og kunder, der har købt en mølle, kan fortsat få den serviceret. Kun udvikling af møllen og salg af nye møller er stillet i bero.

KVA Vind er ejet af direktør Kurt Sand Østergaard.