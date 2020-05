Den excentriske hotelmilliardær står i sit livs krise.

Den norske hotelmilliardær Petter Stordalen havde lige været i banken for at fremvise de bedste regnskabstal i 25 år.

Så ramte coronakrisen, og Petter Stordalen måtte igen have fat i banken - denne gang for at bede om flere penge.

I et interview med den norske tv-kanal NRK, som er omtalt i erhvervsmediet E24, fortæller den 57-årige erhvervsmand, hvordan han pludselig »kiggede ind i et stort sort hul.«

Pengene fosser nu ud af hans hotelimperium. I løbet af april tabte Nordic Choice-koncernen i omegnen af 300 mio. kr. Næsten 8.000 ansatte er sendt hjem. Hoteller lukket. Indtægterne forsvundet.

Kort sagt står Petter Stordalen på kanten af afgrunden og har tiden imod sig i kampen for at redde sit livsværk. Men det er ikke en nem opgave.

Nordic Choice-koncernen har gæld for næsten 7 mia. kr. Den gæld ville Petter Stordalen meget gerne have været foruden under coronakrisen.

»Når jeg sidder her, lige nu, ville jeg gerne have været uden gæld. Men du bygger ikke en virksomhed som denne uden at låne penge i banken,« siger Petter Stordalen til NRK.

Den pressede hotelmilliardær har bedt den norske regering om hjælp i form af en hjælpepakke til den nødlidende hotel- og rejsebranche. Selvom Stordalen på papiret er god for næsten 10 mia. kr., kan han ikke redde sit livsværk alene.

»Det er vigtigt at forstå, at min formue ligger i mine selskaber. Jeg har ikke de penge på min konto, de ligger ikke i banken,« sagde Petter Stordalen tidligere på året i podcasten Stormkast.

Udover en lang række hoteller i Norge ejer Petter Stordalen også adskillige hoteller i Danmark, bl.a. det femstjernede luksushotel Skt. Petri og Comfort Hotel.

Han har også skudt 1,5 mia. kr. i at opføre et nyt luksushotel på den gamle postgrund ved Tivoli og Hovedbanegården.

Petter Stordalen ejer også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, der omfatter Spies, Ving og Tjæreborg samt flyselskabet Sunclass Airlines. Den forretning er også i store vanskeligheder som følge af coronapandemien.