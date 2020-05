Løj om tyvebander og indbrud: Verisure igen politianmeldt

For anden gang på et år har Forbrugerombudsmanden politianmeldt alarmselskabet Verisure for vildledning.

Det kendte danske alarmselskab Verisure er igen blevet politianmeldt for at lave ulovligt telefonsalg og vildlede forbrugerne. Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Sagen drejer sig bl.a. om en hustandsomdelt reklame, hvor det fremgik, at Verisure tilbød et gratis sikkerhedstjek, fordi der havde været en del indbrud/utryghed i området de seneste dage. Det passede bare ikke. Der var også forbrugere, som blev ringet op uden samtykke, og hvor Verisure i strid med sandheden oplyste, at man havde fået tilladelse af Rigspolitiet til at ringe til alle borgere i postnummeret, fordi ”østbander” var ved at rasere området, og borgerne derfor kunne have brug for en alarm. I to tilfælde har Verisure også overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod dørsalg. Og selskabet har sendt elektronisk markedsføring via Facebook Messenger til en forbruger uden forbrugerens samtykke. Det koster en bøde på 60.000 kr., som lægges oveni den bøde på 360.000 kr., Verisure betalte sidste år. Også her havde alarmfirmaet overtrådt reglerne om telefonsalg. Forbrugerombudsmanden har det seneste år politianmeldt i alt 30 virksomheder i sager om ulovligt telefonsalg. Flere af virksomhederne, herunder Verisure, er blevet politianmeldt mere end én gang. Også it-virksomheden MyData har nu fået en politianmeldelse på nakken, oplyser Forbrugerombudsmanden.

