Tesla-topchef Elon Musk skaber igen ravage på Nasdaq-børsen. Denne gang er årsagen et tweet om prisen på Tesla-aktien.

Elon Musk, stifter og topchef i Tesla, har gjort det før, og nu gør han det igen: Kommer med en kontroversiel melding på Twitter.

»Tesla aktiekurs er for høj efter min mening,« lyder det kortfattede tweet fredag, som på det nærmeste har fået kommentarfeltet under beskeden til at eksplodere.

På få timer har den overraskende melding fået flere end 8.000 kommentarer. Heriblandt flere undrende spørgsmål, om Elon Musk måske er på stoffer.

Tesla stock price is too high imo— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Spørgsmålet, som Tesla-topchefen ikke har svaret på, skyldes givetvis, at det er mere end sjældent, at aktiemarkedet er vidne til, at en topchef i noget nær kontante vendinger udtaler sig om sit selskabs aktiekurs.

Reaktionen på Nasdaq-børsen, hvor Tesla-aktien er noteret, har da heller ikke ladet vente på sig.

Fredag åbnede aktien i 755 dollars. Efter få timers handel lå aktieprisen i 761 dollars, men så bredte budskabet fra Tesla-topchefen sig tydeligvis som en steppebrand.

55 minutter senere var Tesla-kursen banket ned med tæt ved 10 pct. til 687 dollars. Siden har den rettet sig en smule, idet aktien fredag aften dansk tid handles i niveauet 710-715 dollars.

Det er langt fra første gang, at Elon Musk har demonstreret, at han formår at sætte rav i aktiemarkedet.

I oktober 2018 tog han således såvel Tesla-investorer som det amerikanske børstilsyn, SEC, på sengen med et tweet om, at han overvejede at afnotere Tesla med en købspris pr. aktie på 420 dollars.

I april sidste år var den så gal igen, da Elon Musk kort meddelte på Twitter, at elbilproducenten med udgangen af året ville nå en ugentlig produktion på 10.000 svarende til en halv mio. Tesla-biler årligt.

Begge tweets fik SEC til at reagere, og efter balladen i april sidste år pålagde det amerikanske børstilsyn direkte Elon Musk kun at kommentere Tesla på twitter, hvis selskabets advokater har sagt god for udtalelserne.