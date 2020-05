Forlængelse af tysk rejseadvarsel skaber panik i Sydvestjylland

Turistbranchen er desperate efter en afklaring efter Tyskland har forlænget sin rejsevejledning om udlandsrejser frem til den 15. juni.

Turisme- og oplevelsesøkonomien er ifølge OECD det hårdest ramte erhverv under coronakrisen, og det kan man i den grad også mærke i Sydvestjylland.

Det tyske udenrigsministeriums har valgt at forlænge rejsevejledningen til tyske borgere, om at droppe udlandsrejser frem til den 15. juni, og det kan komme til at koste dyrt for turistbranchen i områderne omkring Esbjerg og Fanø.

Det skriver JydskeVestkysten.

»Denne forlængelse er med til at skabe fortsat uvished og bekymring for vores turistaktører. Selvom det er en vejledning, vil det reelt set nok ramme på samme måde som et forbud. Det betyder i første omgang, at vi ser aflysninger på kort sigt frem mod den 15. juni, men også at det er svært for aktørerne at arbejde langsigtet og få overblik over, hvordan kommer til at se ud,« forklarer Pia de Place, der er turistchef i Esbjerg og Fanø kommuner, til JydskeVestkysten.

Pia de Place fortæller til avisen, at overnatningsstederne savner en afklaring, da man endnu ikke kan aflyse tyskernes bookinger for i stedet at gøre plads til danske turister.

Den generelle advarsel fra det tyske udenrigsministerium betyder nemlig, at de tyske turister ikke er dækket af deres rejseforsikring, hvis de krydser den danske grænse.

Turister stod i alt for 843.000 overnatninger i områderne omkring Esbjerg og Fanø sidste år ifølge Business Esbjerg.

Samtidig viser tal fra VisitDenmark, at de udenlandske gæster har et forbrug på 750 kroner per dag, hvilket svarer til et forbrug i omegnen af 630 mio. kroner på tværs af brancher.

I begyndelsen af april vidste en undersøgelse fra Business Esbjerg, at mere end 60 pct. af virksomhederne i landsdelen er lukningstruede.