Aktionærerne i Norwegian har sagt ja til en omfattende redningsplan, der skal holde liv i det kriseramte norske flyselskab.

Aktionærerne i kriseramte Norwegian har mandag morgen på en ekstraordinær generalforsamling stemt ja til en omfattende redningspakke.

Det rapporterer flere norske medier - herunder Dagens Næringsliv.

Aftalen sikrer, at ledelsen i Norwegian nu kan igangsætte en stor redningsplan, der skal holde hånden over det økonomisk pressede flyselskab.

Redningsplanen indebærer, at store gældsposter bliver konverteret til aktier, ligesom aftalen åbner for, at Norwegian nu kan få adgang til statsstøtte fra den norske stat. Samtidig gennemfører Norwegian en aktieemission til samlet 300-400 mio. norske kroner.

Mandagens generalforsamling er blevet omtalt som en »skæbnedag« for Norwegian, fordi aktionærernes ja har været helt afgørende for at kunne søsætte redningsplanen.

»Får vi ikke et ja i morgen, er det "snip snap snude for Norwegian",« sagde flyselskabets topchef Jacob Schram søndag til norsk TV2.

Søndag aften, efter omfattende forhandlinger hen over weekenden, fik Norwegian grønt lys af selskabets største obligationsejere til at omdanne Norwegians obligationsgæld til aktier, og mandag morgen nikkede en række leasingselskaber ja til en lignende aftale.

Ifølge Norwegian betyder det, at gæld for mere end 10 mia. norske kroner nu bliver omdannet til aktier, hvilket øger selskabets egenkapital betragteligt.

Netop en øgning af egenkapitalen er afgørende for, at Norwegian kan få tildelt støttekroner fra den norske stat.

Norwegian har gennem en længere periode været hårdt presset på økonomien, og især mangel på likviditet og store gældsposter har presset det norske flyselskab.

Oven i de eksiterende økonomiske problemer har coronakrisen ramt bredt i flybranchen, hvilket har presset Norwegian yderligere.

Alene det seneste år er Norwegian-aktien faldet med mere end 86 pct.

Al handel med Norwegian-aktien blev mandag morgen suspenderet som følge af generalforsamlingen.