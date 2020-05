Nogle lokale restauranter i Orange County i Californien er gået imod myndighedernes påbud og har åbnet op for, at kunder kan spise og drikke i restauranten. På kort tid nåede restauranterne deres kapacitet.

Nok er nok. Det mener i hvert fald en række lokale butiks- og restaurantsejere i byen San Clemente i Orange County i Californien.

En række restauranter og butikker har i disse dage åbnet op for kunder på trods af myndighedernes påbud om at blive hjemme på grund af risiko for coronasmitte. Restauranterne må kun tilbyde ud-af-huset-mad, men efter kun at have solgt take away i seks uger, har nogle fået nok.

En af restauranterne er Nomads Canteen, som i weekenden åbnede for servering til kunder både inde og ude. Og ifølge flere lokale medier strømmede kunderne til og nød mad og drikke ved bordene både inde og ude.

»Hvor længe kan vi gemme os fra det? Vi kan ikke stoppe med at arbejde. Vi kan ikke stoppe med at leve,« siger Jeff Gourley, ejer af Nomads Canteen, til et lokalt medie.

Til det sydcaliforniske medie The Mercury News forklarer Gourley, at han lukkede restauranten i marts efter myndighedernes påbud, men at han ikke kunne blive ved med at overleve på take-away-salget, der kun udgjorde 10 pct. af sin normale omsætning.

I løbet af sidste uge postede han flere gange på Facebook, da han opfordrede de lokale til at »tage sagen i egen hånd« og kæmpe for deres ret til at drive forretning og til »at få en øl med vennerne«.

»Seks uger er rigelig tid, mener jeg. Folk vil bare gerne have deres normale liv tilbage, og jeg vil gerne redde min forretning og mine ansatte,« lyder det fra Jeff Gourley.

Og ifølge de lokale medier så var åbningen populær. Nomads Canteen havde stillet borde med større afstand end normalt, og folk i kø holdt også omkring 1,5 meters afstand. Og restauranten blev hurtigt fyldt op med gæster, der nød margaritas og poke bowls ved bordene udenfor, viser lokale fotos fra de sociale medier.

Ikke alle var dog lige begejstrede, og Jeff Gourley har da også modtaget negative kommentarer. Selv siger han, at »folk jo bare kan blive hjemme, hvis de ikke har det på samme måde som ham.«

Myndighederne skulle ifølge de lokale medier også have været forbi, men det vides ikke, om Nomad Canteen har fået en bøde.

Også nogle lokale tøj- og surfbutikker har åbnet samt et par lokale barer, forlyder det ifølge den lokale NBC tv-station. Og 1. maj var der en større demonstration ved Huntington Beach, da også stranden er lukket, hvilket flere borgere protesterede imod.