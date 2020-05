Aktiestigninger har skabt store gevinster for medicinalinvestorer

En stigning i aktiekurserne for virksomheder, der udvikler vacciner, behandlinger og testudstyr til brug for at bekæmpe coronavirus, har affødt mindst én ny milliardær og øget formuerne for flere direktører og investorer i medicinalbranchen.

Coronakrisen har ramt mange virksomheder hårdt - både på indtjeningen og aktiekurserne. Men der er også en række medicinal- og biotekselskaber, der er steget kraftigt i værdi, siden WHO erklærede coronavirussen for en pandemi. Selskaber inden for medicinalindustrien, der har været hurtige til at udvikle vacciner, behandlinger og testudstyr til coronavirus, har oplevet stor fremgang, siden krisen for alvor ramte Europa og USA. Ifølge en liste fra Forbes er der kommet en ny milliardær til, flere millionærer, og de eksisterende milliardærer er blevet endnu rigere med deres investeringer i de rette selskaber. Den mest bemærkelsesværdige vinder er den nye milliardær Stéphane Bancel, der er adm. direktør for Moderna med hovedsæde i USA, som var det første firma, der begyndte med forsøg på mennesker med en Covid-19-vaccine. Da WHO den 11. marts erklærede coronavirus for en pandemi, var Stéphane Bancels estimerede formue omkring 720 mio. dollars. Siden da er Modernas aktier steget med mere end 103 pct. og har dermed løftet formuen til anslået 1,5 mia. dollars, skriver Forbes. Stéphane Bancel er den største vinder målt på procentvis stigning af formuen, og det gjorde også, at han strøg direkte ind på Forbes' liste over medicinalmilliardærer. Medicinal-milliardærerne er blevet rigere under coronapandemien: Navn Selskab Netto formue (dollars) Stigning siden 11. marts Stéphane Bancel Moderna 1,5 mia. 109 pct. Gustavo Denegri DiaSorin 4,5 mia. 32 pct. Seo Jung-Jin Celltrion 8,4 mia. 22 pct. Alain Mérieux BioMérieux 7,6 mia. 25 pct. Maja Oeri Roche 3,2 mia. 10 pct. Leonard Schleifer Regeneron 2,2 mia. 11 pct. George Yancopoulos Regeneron 1,2 mia. 14 pct. Kilde: Forbes De største vindere målt i dollars er den franske milliardær Alain Mérieux, grundlægger af testproducenten BioMérieux, og Seo Jung-Jin, adm. direktør for det sydkoreanske biofarmaceutiske firma Celltrion. Begge er blevet ca. 1,5 mia. dollars rigere siden 11. marts via deres aktieposter i selskaberne, skriver Forbes. BioMérieux er sammen med det italienske selskab DiaSorin centrale spillere i kapløbet om at udvikle tests til Covid-19. Begge firmaer lancerede diagnosesæt for sygdommen i slutningen af marts. Grundlæggeren af DiaSorin, Gustavo Denegri, har også set sin formue vokse med 1,1 mia. dollars takket være sin 45 pct. aktieandel i selskabet. Relaterede Artikler Mindre dansk virksomhed bidrager til hjemmeundervisning

