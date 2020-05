For at redde deres virksomhed og sikre, at ingen ansatte mister deres job, har stifterne af Statum truffet en radikal beslutning.

De tre stiftere af det danske rekrutteringsbureau Statum, der i sin tid fik en millioninvestering i tv-programmet Løvens Hule, har truffet en drastisk beslutning.

For at redde deres virksomhed, som under coronakrisen har mistet 95 pct. af sin omsætning, har stifterne valgt at fyre sig selv. Det fortæller direktør Nicolas Kirk Jørgensen til techmediet TechSavvy.

»Vi har vurderet, at vores driftsteam er så stærkt, at det kan køre uden os. Derfor tror vi på, at vi er dem, der bedst kan undværes,« siger han.

Dermed går Nicolas Kirk Jørgensen og de to andre stiftere, Alexander Kragh og Stefan Schonert, fra ejere af et rekrutteringsbureau til arbejdsløse.

De fortsætter imidlertid i bestyrelsen.

»Det har både været en svær og en nem beslutning. Svært for os personligt, da Statum er vores baby. Men nemt, da det betyder, at alle andre i Statum kan beholde deres job - og fordi vi tror på, at dette er den bedste beslutning for virksomheden,« skriver medstifter Alexander Kragh på Linkedin.

Statum har cirka 10 ansatte og er et startup, der ved hjælp af algoritmer gør det lettere at matche virksomheders DNA og medarbejderes personlighed, så virksomhederne oplever færre fejlrekrutteringer.

Idéen er at matche jobansøgere og virksomheder på værdier frem for alene på faglige kvalifikationer Den idé fik i sin tid Tommy Ahlers og Birgit Aaby til at investere 1 mio. kr. i virksomheden, da Statum deltog i Løvens Hule.

Coronakrisen har imidlertid ramt Statum som en hammer. Statens hjælpepakker har ikke været nok til at dække den tabte omsætning. Og da banken sagde nej til midlertidig finansiering - og der ikke var nogen velvillige investorer at finde - var der ingen vej udenom end at sænke omkostningerne.

Konsekvensen blev altså, at de tre stiftere gav sig selv en fyreseddel for at redde virksomheden.