Coronakrisen har fået forbrugerne til at købe flere varer via digitale salgskanaler, og nu udvider Nemlig.com sin forretning markant, så onlinesupermarkedet fremover leverer til fire ud af fem husstande i landet.

Langt størstedelen af landet kan fremover få sine dagligvarer leveret til døren af Nemlig.com. Onlinesupermarkedet udvider nemlig sit geografiske leveringsområde, så fire ud af fem husstande i Danmark er dækket.

Udvidelsen kommer stort set samtidig med, at Nemlig.com har lanceret levering af varer om natten, og ifølge adm. direktør Stefan Plenge skal de to nye tiltag være med til at positionere Nemlig.com som landets førende inden for online dagligvarehandel.

»Det er en meget stor strategisk geografisk udvidelse. For to måneder siden udvidede vi til også at levere i Aalborg og gik fra at dække 63 til 68 pct. af alle husstande i Danmark. Nu går vi fra 68 pct. til at dække 83 pct. Det er et vigtigt skridt på vej mod at levere dagligvarer til hele Danmark,« siger Stefan Plenge.

Han kalder udvidelsen af leveringsområde og leveringstidspunkter en »betydelig investering«, der kræver store ændringer i driften, hvor der blandt andet er indført en række større maskiner og automatisering i produktionen.

Nemlig.coms nye leveringsområder Fra 12. maj vil Nemlig.com dække hele Fyn og en endnu større del af Øst- og Midtjylland. Her vil Nemlig.com dække området helt fra Grenå til Viborg og Herning og alle byer derimellem.

Fra 19. maj udvides leveringsområdet i Trekantområdet og Nordjylland. Her vil Nemlig.com levere fra Bjert i øst til Esbjerg i vest, ligesom at nordjyske byer som Frederikshavn, Sæby og Hjørring kan bestille varer fra Nemlig.com.



Fra 26. maj kommer Vest- og Sydsjælland med som et nyt leveringsområde, så Nemlig.com leverer på hele Sjælland, ligesom at varevogne med Nemlig.com logoet også kører til Nykøbing Falster.



Nemlig.com, som ejes af Anders Holch Povlsen og Stefan Plenge, står midt i den absolut travleste tid i virksomhedens ti år lange levetid. Udbruddet af coronavirus og den efterfølgende delvise nedlukning af Danmark har fået forbrugerne til at vende sig mod onlinehandel i stedet for at købe ind i fysiske butikker.

Over de seneste otte uger har Nemlig.com hyret 400 nye medarbejdere for at imødekomme efterspørgslen, og ti uger i træk har virksomheden lavet rekordomsætning. Udvidelsen af både geografisk leveringsområde og leveringstidspunkter var allerede planlagt til lancering i marts men blev udskudt på grund af den store tilstrømning af kunder.

Og det er ikke kun travle familier i storbyerne, der køber dagligvarer på nettet. Blandt andet har forbrugere over 65 år, som er særligt udsatte for coronavirus, fået øjnene op for digitale indkøbsmuligheder. De var ikke en særlig stor kundegruppe hos Nemlig.com tidligere, men i dag er det den næststørste, og ifølge Stefan Plenge kommer de igen og igen.

I det hele taget har coronakrisen katapulteret befolkningen ind i en digital hverdag. Der er næppe en virksomhedsrådgiver eller konsulent, som ikke mener, at de store muligheder mere end nogensinde ligger i digitale løsninger.

Det her er en direkte konkurrence til det, Salling Group har lanceret. Stefan Plenge, adm. direktør i Nemlig.com

Nemlig.com er da heller ikke ene om at gå efter forbrugerne med digitale salgskanaler. Coop har siden 2016 solgt dagligvarer på Coop.dk, mens Salling Group i Bilka-regi for nylig præsenterede et nyt koncept, som skal give kunderne mulighed for at hente dagligvarer bestilt på nettet ved såkaldte pick up-stationer placeret ved store virksomheder og knudepunkter rundt om i landet. Det skal bringe onlinehandlen op på 10 pct. af Bilkas dagligvareomsætning om fem år, lyder det.

Selvom Nemlig.com er lilleput ved siden af Coop og Salling Group, tager onlinesupermarkedets adm. direktør gerne konkurrencen op mod mastodonterne, når det kommer til handel med dagligvarer på nettet.

»Det her er selvfølgelig med til at give konkurrence til Salling Group og deres nylige lanceringer. Så det bliver spændende at se, om forbrugerne helst vil have leveret varerne hjem foran hoveddøren, eller om de vil sætte sig ind i en bil og hente varerne et sted. Jeg ved godt, hvad jeg tror mest på,« lyder det fra Stefan Plenge, som mener, at konkurrencen er en fordel for alle.

»Jo mere konkurrence, des flere spændende løsninger vil der komme. Hvis ellers vi holder os på tæerne og er skarpe og dygtige, er det kun en fordel for Nemlig.com, at der er mere konkurrence på markedet,« siger Plenge.

Salling Groups topchef, Per Bank, har ofte argumenteret for, at udbringning af dagligvarer til enkelte husstande er en dårlig forretning, hvilket har afholdt ham og Salling Group fra en digital model a la Nemlig.com eller Coop.dk.

Tager man et blik på Nemlig.coms regnskabsbøger er det heller ikke et plus på bundlinjen, der springer i øjnene. De seneste fem regnskabsår har Plenge og co. tabt mere end 320 mio. kr. Store investeringer er ifølge Plenge en af årsagerne til, at Nemlig.com endnu ikke er en overskudsforretning.

»Vi foretager de her investeringer, som egentlig er større end vores faktiske størrelse berettiger. Det gør vi, fordi vi tror så meget på, at vi på den lange bane kommer til at skabe en bæredygtig virksomhed. Vi har en forretning, som leverer rigtig fine tal på underliggende KPI’er, når vi renser for de store investeringer, og det styrker os i troen på, at vi er på rette vej,« siger Stefan Plenge.

Nemlig.com omsatte i seneste regnskabsår for 1,4 mia. kr. Den samlede omsætning på dagligvaremarkedet ligger på over 100 mia. kr. Dagligvarehandlen står for omkring halvdelen af den samlede detailomsætning, men andelen af dagligvarer, der bliver købt på nettet, er fortsat begrænset. Sådan bliver det ikke ved med at være, hvis man spørger Stefan Plenge.

»Vi tror helt oprigtigt på, at hovedparten af alle dagligvarer solgt i Danmark med tiden kommer til at blive solgt på nettet,« siger han.