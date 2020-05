Juicekæden kæmper med at tjene penge oven på hastig ekspansion.

Joe & The Juice kæmper i øjeblikket en hård kamp som følge af coronakrisen, men allerede inden den verdensomspændende pandemi ramte, var kæden i problemer.

Det viser et nyt regnskab, som fortæller, at juicekæden i 2019 tabte 333 mio. kr.

Underskuddet er bare vokset og vokset, siden den amerikanske kapitalfond General Atlantic tog en stor aktiepost i selskabet med en plan om at erobre USA.

Det har medført en masse nye juicebarer, men det har også betydet en indtræden på et marked med en helt andet konkurrence og langt højere omkostninger.

De mange butiksåbninger og den manglende indtjening har betydet, at gælden er skudt i vejret i de seneste par år, og derfor belastes virksomheden efterhånden af en del renteomkostninger.

Men udfordringerne skyldes langtfra bare gældspuklen.

Driftsresultatet før renter, skat og afskrivninger (ebitda), er fladet fra 120 til 94 mio. kr., mens omsætningen er øget 18 pct. til knap 1,2 mia. kr. i fjor.

Joe & The Juice skriver i sit regnskab, at man åbnede 35 butikker i 2019, så man i dag er oppe på 280.

Trods den svigtende lønsomhed skriver ledelsen , at man »overordnet er tilfreds med udviklingen og det økonomiske resultat i 2019«, men coronakrisen har ramt selskabet som en hammer.

I de første to måneder af 2020 voksede omsætningen ifølge regnskbaet 24 pct., ligesom driftsresultatet fik et ordenligt nøk opad, men coronakrisen har ramt Joe & The Juice på samtlige markeder.

Det har tvunget ejerne - udover General Atlantic er kapitalfonden Valedo samt stifter Kaspar Basse i ejerkredsen - til at skyde 200 mio. kr. i firmaet.

Samtidig er det lykkedes at få bankforbindelsen til at stille med yderligere 100 mio. kr., men dermed har banken også meget på spil.

Ved udgangen af 2019 havde Joe & The Juice en langsigtet gæld på 1 mia. kr.

Ifølge regnskabet er det SEB, der har penge i klemme.

»Det er ledelsens nuværende forventning, at den negative indvirkning af Covid19 vil betyde et faldt i omsætningen på 20-30 pct. for hele 2020,« står der i regnskabet for Joe & The Juice.