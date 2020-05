Sommerhusudlejere ønsker klarhed om grænserne: »Det er hård tortur, vi bliver udsat for«

Landets sommerhusudlejere efterlyser større klarhed om, hvornår de tyske turister igen må køre over grænsen for at holde ferie i Danmark.

Torsdag og fredag i sidste uge præsenterede folketingets partier planerne for de kommende måneders genåbningen af Danmark, som er opdelt i flere faser – hvoraf fase to træder i kraft i denne uge.

Her blev det sagt, at man de kommende uger vil tage stilling til, hvorvidt de danske grænser, som har været lukket siden d. 14. marts, skal åbnes, og at man er i dialog med nabolandene om, hvad der skal ske.

Men flere af landets sommerhusudlejere efterlyser en større klarhed om, hvornår især tyske besøgende må passere den danske grænse og komme frem til sommerhusene, som de har lejet, før coronakrisen brød ud.

»Vi forsøger at navigere i den komplicerede dato eller ikke-dato. Vi ved, at Tyskland har lukket grænsen til d. 15. maj, og derfor må vi hurtigt muligt få afklaret, hvordan Danmark står i forhold til grænserne,« fortæller Carlos Villaro Lasse, direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

Han fortæller, at der fra d. 10. maj og frem til d. 1. juni vil blive aflyst ca. en million overnatninger, hvor en stor del vil skyldes, at de tyske gæster ikke kan rejse ind i landet, fordi ferie ikke er et anerkendelsesværdigt formål.

»Det er hård tortur, vi bliver udsat for – og vi ved ikke, hvornår det slutter. Hver uge sidder vi med tusindvis af bookinger, som vi ikke ved, om bliver til noget, skal laves om eller aflyses,« siger Carlos Villaro Lassen.

Per Dam, adm. direktør i Sol & Strand, der er en af landets største udlejere af feriehuse, efterspørger også en større klarhed. For det første, fordi gæsterne afbestiller, da de er usikre på, hvornår grænsen bliver åbnet op igen, men også for, at de kan blive klar til at håndtere situationen.

»Vi håber, at man kan finde en afklaring om en kontrolleret åbning af grænserne fra d. 1. juni og frem, og det vil blive meldt ud hurtigst muligt – gerne i denne uge – så vi ikke skal reagere med få timers varsel og ikke taber juni måned på gulvet,« siger Per Dam, adm. direktør i Sol & Strand.

Netop grænserne og ikke mindst usikkerheden om fremtidige bookinger for udenlandske gæster rammer feriehusudlejerne hårdt, fortalte Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord, i et tidligere interview med Finans.

»Hvor slemt det bliver, afhænger utrolig meget af planerne for genåbning af Danmark, og hvor mange danskere, der holder ferie i et dansk feriehus i stedet for at rejse til udlandet,« sagde Jens Nyholm.

Men interessen fra de danskere, som i høj grad er tvunget til at holde ferie herhjemme, er slet ikke stor nok, fortæller Per Dam fra Sol & Strand.

»Vi oplever en stor interesse fra danskerne – især for bookinger i juli - men det er desværre en illusion at tro, at man kan lukke hullet efter tabet af udenlandske turister i maj og juni. Derfor er det så vigtigt at finde en løsning med åbning senest 1. juni« siger han.

Trods den fortsatte uklarhed om, hvornår grænsen præcis bliver lukket op, ser Carlos Villaro Lassen fra Feriehusudlejernes Brancheforening det som et positivt tegn, at der ikke er meldt yderligere ud om en forlængelse.

»Vi kan trods alt ånde lettet op over, at det er meldt ud, at der kommer en åbning, og grænselukningen sandsynligvis ikke varer hele sommeren. Hvis den fortsatte i juni og juli måned, ville danske feriegæster på ingen måde kunne kompensere for 4,7 mio. udenlandske overnatninger,« siger han.