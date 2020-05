Byggemilliardærens nye firma har fart på

Typehusfirmaet Hybel sælger flere huse og tjener flere penge.

Han blev kendt som den ordblinde tømrer, som endte med at bygge typehuse over hele landet - og blev milliardær på det.

Nu har Michael Mortensen gang i endnu et forretningseventyr med sit nye typehusfirma Hybel, der som de første på markedet tilbød at finansiere grundkøbet, når kunder vil købe og opføre et hus.

Et nyt regnskab fra Hybel viser, at typehusfirmaet sidste år løftede omsætningen fra 587 mio. kr. til 756 mio. kr. Det indbragte et overskud efter skat på 38 mio. kr.

»Hybel havde ved indgangen til 2019 ambitiøse vækstmål for regnskabsåret. Disse er blevet indfriet,« skriver ledelsen i regnskabet.

Michael Mortensen er hovedaktionær og formand i Hybel, som han stiftede i 2016. Men det er ikke Hybel, der har grundlagt hans milliardformue.

Først stod Michael Mortensen bag typehusfirmaet FM-Søkjær (senere Huscompagniet), som han i 2006 solgte til kapitalfonden Axcel for et trecifret millionbeløb.

Samme år stiftede han sammen med to kompagnoner entreprenørkoncernen Casa. 10 år senere solgte de 60 pct. af koncernen. Det indbragte igen et trecifret millionbeløb.

I dag har Michael Mortensen over 1 mia. kr. stående i sit holdingselskab, og han store ambitioner for sit nye typehusfirma Hybel. Der er åbnet nye afdelinger i bl.a. Aalborg og Roskilde, og medarbejderstaben er på et år vokset fra 44 til 69 fuldtidsansatte.

En del af Hybels strategi er bl.a. at finansiere grundkøbet, når kunder vil købe og opføre et Hybel-typehus. I størstedelen af de salg, Hybel foretager, finansierer virksomheden nu grunden.

Samtidig er Hybel flittig til at opkøbe jordarealer, der udstykkes til grunde for opførelse af rækkehuse og parcelhuse.

»Hybel er nu i besiddelse af jordarealer, der kan udvikles over den næste årrække. Samtidig anvender koncernens kunder i stigende grad koncernens tilbud om rente- og gebyrfri finansiering af grundkøb samt byggeri i hele byggeperioden,« skriver ledelsen i det nye regnskab.

Hybel har en egenkapital på lige knap 100 mio. kr.