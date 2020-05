Danske elpriser faldet mest i EU - men vi betaler stadig mest grundet rekordhøje skatter og afgifter

I de danske husholdninger kan man glæde sig over, at det trods alt er blevet lidt billige at bruge strøm. Det er dog stadig, som følge af skatter og afgifter, langt dyrere end i resten af EU.

Det er blevet billigere at tænde for sit fjernsyn, natlampen eller opvaskemaskinen, men det er stadig meget dyrere end i resten af EU, hvis man kigger på de reelle priser. Det viser tal fra Eurostat. De seneste tal viser, at Danmark med et fald i elpriserne for de private husholdninger på 6,3 pct. i andet halvår 2019 sammenlignet med samme periode året før faktisk indtager en EU-rekord for det største fald. Helt anderledes ser det ud i f.eks. Holland, hvor de private elkunder har kunnet se prisen stige med næsten 20 pct. Ud fra et privatøkonomisk perspektiv er det dog fortsat dyster læsning. Danmark indtager nemlig førstepladsen blandt alle EU’s lande, når det handler om den faktisk elpris for private husholdninger. I Danmark betaler man knap 30 euro per 100 kilowatttimer, mens tallet er på knap 10 euro i Bulgarien, og årsagen er helt simpel. Mens Danmark faktisk i udgangspunktet har nogle af de billigste elpriser i hele EU, ja så har vi med afstand de højeste skatter og afgifter på vores strømforbrug. Hele 64 pct. af de samlede omkostninger kommer således fra skatter og afgifter, mens andenpladsen indtages af Tyskland, hvor skatter og afgifter udgør 54 pct. Til sammenligning udgøres kun 6 pct. af elprisen i Malta skatter og afgifter. Hele opgørelsen fra Eurostat kan findes her. Relaterede Artikler Bliver coronakrisen verdens første ”flash krise”?

Lang ledighedskø er blevet en anelse kortere

Antallet af nye ledige under corona stiger til 106.175

BRANCHENYT