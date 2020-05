Myndigheder giver forlomme til biotekselskab med coronahåb

Det amerikanske biotekselskab Moderna, der er med i fronten af kapløbet om at udvikle en vaccine mod Covid-19, får nu en hjælpende hånd af de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Verden skriger på en vaccine mod Covid-19, og nu har de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, rakt en hjælpende hånd frem mod det amerikanske biotekselskab Moderna.

FDA har nemlig tildelt lægemiddelkandidaten mRNA-1273, en mulig vaccine mod Covid-19, såkaldt Fast Track designation.

Det er en status, myndigheder kan give lægemiddelkandidater, der er designet til at lette udviklingen og fremskynde gennemgangen af terapier og vacciner mod alvorlige sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov.

Det betyder også, at en sådan status i praksis giver Moderna mere hyppig adgang til FDA og myndighedernes eksperter, og at en eventuel registreringsansøgning om markedsføringstilladelse vil blive behandlet løbende.

»Denne status tydeliggør the akutte behov for en vaccine mod den unikke coronavirus,« udtaler Tal Zaks, medicinsk chef i Moderna, i en kommentar.

Selskaber venter i øjeblikket på det fulde datasæt fra det første studie, et såkaldt fase 1.

»Vi forbereder aktivt vores fase 2 og fase 3-studier for fortsat at lære omkring potentialet,« udtaler den medicinske chef.

Siden WHO den 11. marts erklærede coronavirus for en pandemi, er Moderna-aktien steget med med 175 pct., og selskabet er nu værdisat til lige over 24 mia. dollars.