På baggrund af en omfattende votering offentliggør Deloitte nu navnene på en stribe forretninger, der har gode muligheder for at komme relativt styrket ud af coronakrisen.

De fleste topchefer vil påstå, at deres forretning er veldrevet, selvfølgelig vil de det, men nu får 10 af dem rent faktisk papir på det herhjemme.

På baggrund af en stribe kriterier, en scoretavle opdelt i fire søjler, et dybdegående interview med ledelserne, en stak begrundede ansøgninger samt indstillinger til en uafhængig jury kan konsulentfirmaet Deloitte således offentliggøre de danske vindere af den internationale erhvervspris Best Managed Companies.

Det er anden gang, at Danmark deltager i programmet, der blev etableret i Canada for 28 år siden og har udviklet sig til lidt af en institution på de kanter, idet vinderne ikke er bange for at flage med titlen og bruge den til at tiltrække ordrer og talenter.

Det samme får HusCompagniet, Sport24, Blue Water Shipping samt yderligere syv virksomheder nu mulighed for, idet de alle er fundet værdige til titlen af Deloittes jury, der består af Dana Minbaeva, professor på CBS, Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør for Schouw & Co. samt Christian Bro, partner hos Axcel.

For overhovedet at deltage i konkurrencen skal virksomhederne omsætte for mere end 370 mio. kr., være ældre end fem år, bestå af mindst 50 fuldtidsansatte og have hovedkontor i Danmark. Hvis de opfylder de krav - og vel at mærke husker at tilmelde sig - bliver de vurderet ud fra søjlerne ’strategi’, ’innovation’, ’HR og talent’ samt ’governance og økonomi’.

Det foregår dels med afsæt i de finansielle resultater og dels med afsæt i et omfattende interview forestået af særligt trænede coaches blandt Deloittes partnere. Endelig skal virksomhederne hver især indsende en begrundet ansøgning på 15-20 sider.

Deloitte offentliggør ikke de individuelle bedømmelser og scorekort, men lægger vægt på en stribe overordnede kriterier såsom, at virksomhederne er i stand til at tiltrække talenter og tilpasse strategien til vækstplanerne.

Bjørn Winkler Jakobsen fra Deloittes Audit & Assurance-afdeling vil dog gerne røbe en stribe gennemgående styrker og udfordringer hos vinderne.

Hvad angår udfordringerne, er virksomhederne ikke tilstrækkeligt forberedte ud i succession planning og savner desuden en større diversitet i ledelsen samt vovede vækstplaner med mål om at føre forretningerne op på et helt nyt niveau. Til gengæld kendetegner det vinderne, at de har fokuserede nichestrategier, en moden data- og teknologianvendelse, flade strukturer, stærke ledelser og modet til at skære forretningerne til.

»Så jeg er sikker på, at de virksomheder har en fordel i denne tid. De vil relativt set komme stærkere ud af coronakrisen end deres konkurrenter, fordi de har langt bedre datagrundlag og forudsætninger for at lave scenarieplanlægning. Det er dér, hvor de i den grad har rykket sig,« siger Bjørn Winkler Jakobsen.

Best Managed Companies Beirholm

Blue Water Shipping

Guldmann

HusCompagniet

Knauf

MacArtney

Pankas

Polytech

RGS Nordic

Sport24

Det oprindelige felt af tilmeldte virksomheder bestod af omtrent 20 navne. Med andre ord har juryen valgt at kåre halvdelen som vindere, hvilket alt andet lige gør hæderen knap så enestående og prestigefuld. Jurymedlemmet Jens Bjerg Sørensen er især imponeret over ledelsernes evne til at eksekvere strategierne og ser derfor ingen grund til at indskrænke vinderpodiet.

»Hvis virksomhederne lever op til vores kriterier, er de jo ”Best Managed Companies”. Det ikke en kåring af den bedste, men af de bedste, og de udvalgte navne har til fulde fortjent det stempel,« siger Jens Bjerg Sørensen.