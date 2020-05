Turismen styrtbløder: Mister 200 mio. kr. om dagen

Turisterhvervet har mistet omsætning for 19 mia. kr. SMVdanmark opfordrer til at åbne grænserne før højsæsonen. Ellers bliver tabet meget større.

Turismen i Danmark er gået i stå, og det er kostbart for erhvervet. Lukkede grænser og restriktioner har ødelagt forretningsgrundlaget, og hver dag mister turistbranchen 200 mio. kr. i omsætning.

Det viser beregninger fra SMVdanmark.

»Vi står med en branche, der styrtbløder. Fra marts til og med maj står branchen til at miste mindst 19 mia. kr. Hver dag mangler der 200 mio. kr. i omsætning, og det tal vil kun stige, når vi rammer højsæsonen,« siger cheføkonom i SMVdanmark, Mia Amalie Holstein.

Den samlede omsætning for turismen i Danmark er på 128 mia. kr., så det er 15 pct., at omsætningen, som er forsvundet.

Turismen fik ellers en god start på året med stigende omsætning i januar og februar. Allerede i marts faldt omsætningen imidlertid med 42 pct., og udviklingen er accelereret i april og maj, hvor knap 80 pct. af omsætningen er væk.

»Selvfølgeligt er der hjælp at hente i hjælpepakkerne, men hjælpen er ikke tilstrækkelig. Støtten står til at stoppe 8. juli, og det er midt i højsæsonen, og lukningen af grænserne gør, at Danmark stadig må se langt efter turisterne,« siger Mia Amalie Holstein.

Hun fremhæver, at omkring 50 pct. af branchens indtægter ligger i sommermånederne.

»Hvis vi ikke sikrer, at turismeindustrien har en egentlig sæson i 2020, må vi forvente, at det bliver nødvendigt at understøtte industrien langt ind i 2021,« siger Mia Amalie Holstein.

SMVdanmark opfordrer derfor til, at man som minimum åbner grænserne til nabolandene Tyskland, Norge og Danmark. Netop fra disse lande kommer langt de fleste turister til Danmark. Tyskerne står således for knap en tredjedel af alle kommercielle overnatninger herhjemme.

»Tyskland har meldt ud, at de er klar til at åbne grænsen. Vi har stor respekt for, at vi skal gøre, hvad der er sundhedsmæssigt ansvarligt. Samtidigt vil vi også gerne understrege, at det kan blive meget dyrt, hvis vi ikke som minimum prioriterer en grænseåbning til nabolandene,« siger Mia Amalie Holstein.

Ifølge en rapport fra VisitDenmark forbruger turisterne for i alt 128 mia. kr. i Danmark. Heraf stod udenlandske turister for 54,8 mia. kr., og danske turister for 73,2 mia. kr. Den udenlandske turisme er helt væk, men der fortsat er omsætning fra danskere, som er på besøg i eget eller lånt sommerhus. Derimod er der stort set ingen overnatninger på hoteller.

DI fremhæver, at alle overnatningsformer har oplevet et styrtdyk.

Sune K. Jensen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i DI, fastslår, at der er tale om et kæmpemæssigt tilbageslag, som rammer bredt i samfundet.

»Coronakrisen har langtrækkende konsekvenser i de danske lokalområder. Ikke alene for turisterhvervet, men også for den lokale købmand og de mindre butikker, som går glip af omsætning, når turisterne bliver væk. Det er derfor vigtigt, at regeringen og Folketingets partier i disse dage forhandler om en sikker og forsvarlig genåbning af Danmark,« siger Sune K. Jensen.

Faldet i den udenlandske turismeomsætning er størst i Vestjylland, hvor især de tyske feriehusturister fylder rigtig meget.

En analyse fra Spar Nord viser, at antallet af udenlandske overnatninger i Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune udgør omkring 90 pct.